تماسهای مسکو با گروه طالبان مطابق با قطعنامه شورای امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون روسیه که به میزبانی «ولادیمیر سولویوف» اجرا شد، گفت که در ماه مارس ۲۰۲۰ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از تلاش‌ها برای تسهیل مذاکرات بین الافغانی استقبال کرد.

زاخاروا در ادامه افزود: «ما در حال اجرای این قطعنامه شورای امنیت هستیم. ما به عنوان یک کشور از آن حمایت می‌کنیم و در حال اجرای آن در سطح عملی هستیم. هیچ تناقضی [در این باره] وجود ندارد».

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین اقدامات آمریکا در افغانستان طی ۲۰ سال گذشته را غیر منطقی خواند. بر اساس این گزارش، ماریا زاخارووا گفت: «امروز، ما شاهد بیانیه‌هایی هستیم که برخی مدعی منطقی بودن اتمام عملیات (نظامی) آمریکا در افغانستان هستند. این درست نیست. این اتمام منطقی کار نیست، بلکه کوتاهی (آمریکا) است».

وی افزود: «بیست سال زمان طولانی است. و در تمامی این مدت، آمریکا علیرغم تمامی درخواست‌های عمومی مطرح شده و تعهدات خود، هیچگاه گزارشی نه تنها به شورای امنیت سازمان ملل، بلکه به جامعه جهانی نیز ارائه نکرد».

لازم به ذکر است خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان بدون اندیشیدن به تبعات و عواقب عدم تعهد واشنگتن در قبال این کشور، منجر به ایجاد جنگ داخلی میان نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان در این کشور شده است؛ موضوعی که ایالات متحده همواره از قبول آن طی روزهای گذشته طفره رفته و مسئولیتی در قبال این خروج غیر مسئولانه نپذیرفته است.

گفتنی است که فرآیند صلح افغانستان از سپتامبر سال گذشته در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد و تا دور کنونی گفتگوها که از روز شنبه آغاز شد، ادامه یافته است.