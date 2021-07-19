به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیفی روز دوشنبه در آئین مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان با استفاده از ظرفیت بومی به لیگ فوتبال دسته اول باشگاههای کشور صعود کرد که این برای ما بسیار ارزشمند است.
وی افزود: مجموعه پاس همدان نیز با مدیریت جوان که حامی فوتبال استان است تلاش میکند و حمایتهای مالی مدیرعامل این تیم بسیار ارزشمند است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه استان همدان ظرفیت بالای گردشگری و بزرگترین غار آبی جهان را دارد و هنوز در حوزه مارکتینگ و بازاریابی موفق نبوده است، گفت: همدان از لحاظ جغرافیایی موقعیتی دارد که میتواند میزبان اردوهای مختلف ورزشی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این استان در حوزه فوتبال زیرساختهایی دارد که میتواند در حوزه استعداد یابی در دسته پنج استان برتر کشور قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: سرمایههای ورزشی برای ما اهمیت بالایی دارد و باید بیش از پیش برای حفظ این سرمایهها تلاش کنیم.
سیفی خاطرنشان کرد: مثبت اندیشی، مشکلات را برطرف میکند و باید باور کنیم که استادیوم شهید مفتح با مساحت ۱۳۰ هکتار میتواند مرکز استعدادیابی و اردوهای المپیک و پارالمپیک باشد.
وی افزود: امیدواریم نتیجه انتخابات به طوری رقم بخورد که به سود نونهالان نوجوانان و استعدادهای برتر فوتبالی استان همدان باشد.
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