سید محمد جعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیزدهمین مرحله‌ی سنت حسنه عقیقه و قربانی به همت خادمیاران رضوی، خیرین استان کرمانشاه و تبرکی آستان قدس رضوی با ذبح ۱۱۰ رأس گوسفند اجرا شد.

وی افزود: به مناسبت عید سعید قربان بسته‌های ۱.۵ کیلوگرمی گوشت بین ۲ هزار خانواده نیازمند در سراسر استان کرمانشاه توسط شبکه محله‌ای و منطقه‌ای خادمیاران رضوی توزیع می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون ۶۸۰ رأس گوسفند توسط خادمیاران رضوی استان کرمانشاه طی ۱۳ مرحله ذبح شده است تصریح کرد: علاقمندان به آستان مقدس حضرت رضا (ع) می‌توانند با مشارکت در طرح‌ها و پویش‌های رضوی، خادمیاران را در تداوم خدمت رسانی به محرومین یاری کنند.

امامیان بیان کرد: با تاکید تولیت آستان قدس رضوی و همراهی شبکه خادم‌یاران رضوی استان کرمانشاه کمک‌های مومنانه در حمایت از اقشار محروم و حاشیه نشین ادامه خواهد یافت.