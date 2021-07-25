ترجمه آلمانی کتاب «تاریخ اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان؛ کتاب «تاریخ اسلام» از آغاز تا سال چهلم هجری نوشته اصغر منتظر القائم، استاد تاریخ مطالعات اسلامی دانشگاه اصفهان توسط بنیاد مطالعات اسلامی در برلین به زبان آلمانی ترجمه و از سوی شرکت انتشاراتی «تردسیون» در آلمان در ۳۹۶ صفحه چاپ و منتشر شد. مترجم آلمانی این کتاب میرکمال الدین کزازی است.
در مقدمه این کتاب آمده است: به مدت چهارده قرن، اسلام سرنوشت بخشهای زیادی از جهان را رقم زده است و نزدیک به چهل سال است که با یک سناریو و صحنه پردازی بحث برانگیز، به یک بازیگر فعال در صحنه های سیاسی جهان مبدل شده است. یکی از وظایف تاریخ نویسی در این است که با روشن ساختن گذشته، تاریکی رویدادهای کنونی را روشن نماید، آنها را قابل درک کند و در صورت امکان راه حل های جدیدی ارائه کند.
نویسنده این کتاب در بخشی از این کتاب آورده است: «امیدوارم این کتاب مرهمی برای زخمهای مسلمانان باشد... و انگیزه آنها را برای تلاش برای ایجاد آینده بهتر فراهم کند.»
مباحث کتاب تاریخ اسلام عبارتند از مقدمه، شناخت و نقد منابع، جزیره العرب پیش از اسلام، عصر بعثت، فصل چهارم: عصر هجرت، روابط و مواضع رسولالله (ص) با مشرکان، روابط رسولالله (ص) با اهل کتاب، اصلاحات و کارنامه رسولالله (ص)، شکلگیری خلافت اسلامی و عصر خلفا، عصر خلافت امیر مؤمنان علی (ع)، فهرست اشخاص فهرست اماکن، فهرست کتب و قبائل و اقوام و منابع و مآخذ.
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