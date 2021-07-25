موج گرما در کرمانشاه/ دمای هوای کرمانشاه از ۴۰ درجه گذشت

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چشمانداز وضعیت جوی استان کرمانشاه طی چند روز آینده، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، هوای این استان تا اواخر هفته جاری صاف تا قسمتی ابری است.
وی افزود: در این مدت هوا در بعضی ساعات با وزش باد و افزایش ابر همراه میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: وزش باد در ساعاتی از بعد از ظهر فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه در نیمه غربی این استان تقویت میشود که علاوه بر گرد و خاک محلی گاهی اوقات سبب نفوذ غبار خارجی به نواحی مرزی میشود.
دولتشاهی با اشاره به دمای هوای استان کرمانشاه گفت: هوا تا روز سه شنبه تغییرات چندانی نداشته و از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده به طور نسبی کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به دمای هوای ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه، افزود: کمینه دمای ثبت شده در این مدت مربوط به حمیل با ۱۴ درجه سانتیگراد و بیشینه دمای ثبت شده مربوط به سومار با ۴۵ درجه سانتیگراد بوده است.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه کمینه دمای ثبت شده ۲۴ ساعت گذشته در شهر کرمانشاه ۱۸ درجه سانتیگراد و بیشینه دمای ثبت شده ۴۰ درجه سانتیگراد بوده است.
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