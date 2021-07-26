به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مهارت و اشتغال در محل استانداری زنجان با بیان اینکه توجه به تقویت مهارت آموزش اشتغال را به دنبال دارد، گفت: باید این مهم در استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه همراه کارجویان ماهر در استان زنجان در دستور کار است، اظهار کرد: این اپلیکیشن شامل دو بخش است که بخش اول شامل اطلاعات و خدمات دسترسی به نیروهای ماهر است که قانون الزام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را اعمال می‌کنیم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای اتان زنجان گفت: برنامه‌ریزی بر این است که سامانه همراه کارجویان ماهر به پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان متصل شود.

انصاری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران، طالب نیروهای متخصص و ماهر هستند، تاکید کرد: وقتی جهت سرمایه‌گذاری وارد استان زنجان می‌شوند، تامین نیروی ماهر از این طریق برای آن‌ها ممکن می‌شود.

وی افزود: زنجان در استقرار نظام استاد و شاگردی، یکی از استان‌های پیشرو است و بانک اطلاعاتی استادکاران جهت معرفی به کارجویان، جمع‌آوری شده تا از تجربیات آن‌ها نیز استفاده شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان با بیان اینکه بخش دوم، اطلاعات کارجویان است، افزود: با توجه به محدود بودن تعداد کاریابی‌های الکترونیکی در استان در اختیار کاریابی‌های غیردولتی قرار داده شده و ما در این سامانه فقط وظایف حاکمیتی و نظارتی را انجام می‌دهیم و بقیه کارها در بخش‌های غیردولتی انجام می‌شود.