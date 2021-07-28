موافقت برای سرمایه گذاری جدید۵۰۰ میلیاردی در آزادراه شیراز-اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار علیرضا پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان فارس، عبدالعلی رحیمی نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار، رحیم زارع نماینده آباده، بوانات و خرمبید، ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نمایندگان شیراز و زرقان، رشیدی کوچی نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد با امیرسرتیپ حاتمی وزیر دفاع و معاونین وی برای تسریع در حل مشکلات پروژه آزادراه شیراز - اصفهان و همچنین بهره برداری سریع‌تر آن به گفتگو نشستند.

عبدالعلی رحیمی نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در خصوص جزئیات این جلسه به خبرنگار مهر گفت: در این دیدار در خصوص تسریع در تکمیل قطعات یک تا هفت آزادراه شیراز - اصفهان (دوراهی قلات تا ایزدخواست) بحث و تبادل نظر شد.

وی همچنین بیان کرد: همچنین مقرر شد برای انعقاد قرارداد و شروع قطعه هشت آزادراه (دوراهی قلات تا بزرگراه حسینی الهاشمی) نیز تسریع شود.

وی گفت: در این جلسه در خصوص نامگذاری آزادراه با یک اسم بومی، استفاده از فاضلاب مرودشت برای تأمین آب پتروشیمی و آزاد شدن آب بهداشتی سد برای مصارف شرب، سرمایه گذاری پتروشیمی شهدای مرودشت در تولید کیسه، شروع عملیات واگذاری نیروگاه غدیر لامرد و پیگیری احداث پالایشگاه پارس فرآیند نیز مذاکراتی شد.

موافقت وزیر دفاع برای سرمایه گذاری جدید / ‏‬نامگذاری آزادراه شیراز بنام حضرت احمدابن موسی (ع)

همچنین علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این جلسه بیان کرد: در این جلسه برای تسریع در اجرای عملیات پروژه‌های راهسازی در فارس قول مساعد داده و مقرر شد تا پایان سال جاری قطعه هشت آزادراه شیراز که ۲۰ کیلومتر فاصله دارد و از سه راهی قلات به سمت شیراز شروع می‌شود به پایان برسد.

وی گفت: امیرسرتیپ حاتمی تقبل کرد که در قطعه هشت که از سه راهی قلات به سمت بزرگراه حسینی الهاشمی ادامه می‌یابد میزان ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری شود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس گفت: در این جلسه مقرر شد که با توجه به اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است، این آزادراه به نام حضرت احمد ابن موسی (ع) نامگذاری شود.