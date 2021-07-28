به گزارش خبرگزاری مهر، «کاتال کرو» رئیس گروه دوستی پارلمانی ایرلند و ایران، با اقبال شاکری رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ایرلند طی نشست مجازی (وبینار) به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

شاکری در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و ایرلند، گفت: دوستی دو کشور از سابقه طولانی برخوردار است که پشتوانه محکمی برای تقویت مناسبات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش پارلمان‌ها و گروه‌های دوستی پارلمانی در تحکیم روابط دوستانه و تسریع همکاری‌های فیمابین، گفت: در حال حاضر با وجود محدودیت‌های کرونایی، برگزاری نشست‌های مجازی دو و چندجانبه پارلمانی با هدف حل و فصل مسائل موجود و همچنین رفع موانع احتمالی در مسیر تقویت و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ایرلند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور بیان داشت: ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه و تقویت مراودات اقتصادی فیمابین وجود دارد. معتقدیم با تشویق تجار و بازرگانان دو کشور می‌توان در زمینه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، دارو و فناوری اطلاعات این سطح از مناسبات را بیش از پیش گسترش داد.

شاکری بر اراده و همکاری دولت ایرلند در بازگشایی سفارت این کشور در تهران و تأثیر مثبت آن بر افزایش روند روابط دوجانبه ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های یکجانبه گرایانه دولت آمریکا، گفت: متأسفانه آمریکا یکجانبه‌گرایی را پیشه خود قرار داده و این روند به ضرر صلح و ثبات در مناطق مختلف جهان است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید بر چندجانبه‌گرایی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی بوده است.

شاکری در پایان این دیدار از نقش فعال و سازنده ایرلند در شورای امنیت ملل متحد و همچنین از مواضع این کشور در قبال مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد.

«کاتال کرو» رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ایرلند نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر آمادگی پارلمان این کشور نسبت به ارتقای همکاری‌های فیمابین و تداوم گفتگو میان نمایندگان مجالس دو کشور تاکید کرد.

وی گفت: امیدواریم بازگشایی سفارت ایرلند در تهران بتواند بر تقویت مناسبات فیمابین کمک کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایرلند و ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت این کشور در دفاع از مردم فلسطین تصریح کرد: مواضع ایرلند حمایت از حقوق ملت فلسطین است و ما حملات رژیم صهیونیستی به بیت‌المقدس را محکوم می‌کنیم.

کاتال کرو در پایان این نشست بر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه فرهنگی، علمی و دانشگاهی تاکید کرد و افزود: با توجه به سطح بالای علمی دانشگاه‌های ایران، ما از تقویت و تحکیم همکاری‌های پژوهش محور، تحقیقاتی و فناوری استقبال می‌کنیم.

شایان ذکر است، در این نشست مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ایرلند حضور داشت و با همتایان خود در خصوص مسائل علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین تقویت ارتباطات پارلمانی فیمابین گفتگو و تبادل نظر کرد.