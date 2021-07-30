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۸ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۴۳

بامداد امروز؛

تصادف جاده قلعه شور اصفهان ۳ کشته و یک مصدوم داشت

تصادف جاده قلعه شور اصفهان ۳ کشته و یک مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ سه نفر و مصدومیت یک نفر در حادثه ترافیکی جاده قلعه شور اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی بامداد امروز در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ۶ دقیقه بامداد به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه ترافیکی دو خودروی پیکان و سواری ام وی ام با یکدیگر برخورد داشته است، ابراز داشت: این حادثه در اصفهان ابتدای جاده قلعه شور گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام دو کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه تصریح کرد: در این حادثه پسربچه دو ساله دچار سوختگی شدید بود و با وضعیت وخیم به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شد.

وی افزود: متأسفانه یک زن، یک نرد و یک کودک که هویت نامشخص دارد در این حادثه جان باخته‌اند.

کد مطلب 5268685

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