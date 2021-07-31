به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور اعضای هیأت رئیسه و حضور مجازی رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها با دستورجلسه طرح واکسیناسیون اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

طهرانچی در ابتدای این جلسه، با تبریک ایام عید سعید غدیرخم و ولادت امام موسی کاظم (ع) گفت: جلسات پیش بینی بودجه استانی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی اواخر تیرماه برگزار شد که جا دارد از استان‌ها برای تدوین بودجه و حضور در این جلسات قدردانی کنم.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با قدردانی از معاون علوم پزشکی دانشگاه برای اجرایی شدن طرح واکسیناسیون اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌، گفت: با پیگیری‌های فشرده و مستمر معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت بهداشت، این دانشگاه موفق شد در امر واکسیناسیون دانشگاهیان نسبت به سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پیشرو باشد.

وی گفت: انجام واکسیناسیون در کوتاه‌ترین زمان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید جامعه را در مدت زمان کوتاه واکسینه کرد. واقعیت این است که نظام بهداشت و درمان کشور طی یک سال و نیم گذشته، بیشتر درگیر درمان بیماران کرونایی بود و در عرصه بهداشت و واکسیناسیون نیازمند یاری است. از این رو، دانشگاه آزاد اسلامی در راستای انجام رسالت اجتماعی خود، برای کمک به واکسیناسیون به میدان آمده است.

طهرانچی افزود: برای کمک به واکسیناسیون در کشور، نهادهای مختلفی به کمک وزارت بهداشت آمده‌اند، اما مهم‌ترین رکن که در اجرای واکسیناسیون می‌تواند وارد شود و اثرگذار باشد، دانشگاه آزاد اسلامی است، چرا که ۱۰۰ دانشکده پرستاری، ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۳ دانشکده علوم دارویی در اختیار دارد و ۴۰ درصد پرستاران کشور را تربیت می‌کند. در این راستا بخشنامه‌ای تهیه و ابلاغ شد که براساس آن؛ هر یک از استان‌ها بنا به وسعت خود، ۵ تا ۱۵ مرکز واکسیناسیون را راه‌اندازی می کنند.

تا ۱۵ آبان ماه، جامعه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانشگاه آزاد واکسینه می شوند

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه شبکه‌ای یکپارچه می‌تواند با یک برنامه‌ریزی دقیق تا ۱۵ آبان ماه، جامعه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اساتید، کارکنان و دانشجویان خود را واکسینه کرده و در مرحله بعد به واکسیناسیون عمومی کمک کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود واحدهای دانشگاهی در اسرع وقت نسبت به تجهیز و راه‌اندازی مراکز واکسیناسیون اقدام کنند، گفت: مسئولیت نظارت بر راه‌اندازی این مراکز، برعهده معاونت علوم پزشکی دانشگاه است. واکسن‌ها از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین خواهد شد و در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد. این امر در قالب رسالت اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه شبکه‌ای بودن دانشگاه آزاد اسلامی شرایط راه‌اندازی مراکز واکسیناسیون و واکسینه کردن اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه را فراهم کرده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اسامی و مشخصات دقیق اساتید و دانشجویان در سامانه آموزشیار بارگذاری شده، دانشگاه آزاد اسلامی این داده‌های دقیق را برای واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است. همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سامانه ساجد قرار دارد که این اطلاعات نیز در سایت وزارت بهداشت بارگذاری شده است.

طهرانچی ادامه داد: سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی امروز راه‌اندازی می‌شود تا اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه با مراجعه به این سامانه، نسبت به انتخاب زمان و مکان واکسیناسیون خود اقدام کنند.

وی با قدردانی از معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: اولین جشنواره شعر امید دانشگاه آزاد اسلامی به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و با حضور ۱۲۰۰ شاعر از اساتید، کارکنان، دانشجویان و دانش‌آموزان سما برگزار شد که ۳۲ نفر به عنوان افراد برگزیده و ۵ نفر به عنوان افراد شاخص انتخاب شدند. محفل شعرخوانی برگزیدگان این جشنواره همزمان با عید سعید غدیرخم برگزار شد.

راه‌اندازی «دبیرخانه علمی مطالعات راهبردی مهدویت» در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به راه‌اندازی «دبیرخانه علمی مطالعات راهبردی مهدویت» در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اینکه در تقویم سال ۱۴۰۰ دو نیمه شعبان وجود دارد، باید به صورت جدی در موضوع مهدویت برنامه علمی و کارهای ترویجی و گفتمانی انجام دهیم.

وی افزود: بدین منظور، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از ۲۶ بهمن ماه همزمان با ۱۳ رجب ولادت باسعادت امام علی (ع) تا ۲۷ اسفندماه مصادف با نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج)، هر روز یک استان برنامه ویژه مهدوی خواهد داشت. این زمان فرصت مغتنمی است که فعالیت‌های ترویجی خوبی انجام شود و لازم است استان‌ها در این خصوص برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

طهرانچی ادامه داد: معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در حوزه «مهدویت و ادیان» فعالیت‌های مثمر ثمر داشته باشد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ظرفیت فعالیت در حوزه‌های «مهدویت در مذاهب اربعه اسلامی»، «مهدویت و اهل سنت» و «ادیان الهی و مهدویت» را داراست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: مباحث علمی در این حوزه ازجمله تدوین برنامه علمی مهدویت، از سوی معاونت علوم انسانی و هنر و فعالیت‌های ترویجی و فرهنگی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری خواهد شد.

طهرانچی با اشاره به تدوین سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این یک سند راهبردی - عملیاتی بسیار کلان و جدی است که در قالب ۵۰۰ اقدام راهبردی و ذیل ۱۰ بسته کاری تنظیم شده است. در تدوین این سند، دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای دانشگاهی مشارکت داشته‌اند. در سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی، برای همه اجزای دانشگاه برنامه و راهبرد مشخص پیش‌بینی شده است.

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰ منطقه برای انجام واکسیناسیون

در ادامه این جلسه، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به لزوم انجام واکسیناسیون گفت: اگر بیش از ۸۰ درصد جامعه واکسینه نشوند، نمی‌توان همه‌گیری ویروس کرونا را کاهش داد. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه آزاد اسلامی با ظرفیت عظیمی که در اختیار دارد، به کمک آمده تا بتواند سرعت واکسیناسیون را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه به منظور مدیریت واکسیناسیون واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۰ منطقه ایجاد شده است، اظهار داشت: استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰ منطقه تقسیم شده‌اند و برای هر منطقه نیز ۲ پشتیبان به منظور پیگیری امور تعیین شده تا بتوانیم در امر واکسیناسیون مدیریت بهینه داشته باشیم.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: با توجه به اینکه داده‌های دقیق در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، می‌توانیم براساس سامانه نوبت‌دهی و با یک برنامه‌ریزی دقیق، شرایطی را فراهم کنیم که اساتید، کارکنان و دانشجویان بدون دغدغه، واکسن خود را دریافت کنند.

نفر خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در سامانه نوبت‌دهی، نزدیک‌ترین مرکز واکسیناسیون را براساس محل سکونت خود انتخاب کنند. اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که براساس رده‌بندی سنی و دیگر شرایط دریافت واکسن اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، پیش از این واکسینه شده‌اند نیز باید با مراجعه به این سامانه، وضعیت واکسیناسیون خود را اعلام کنند تا اطلاعات دقیقی از پایش سلامت اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار داشته باشیم.

در پایان این جلسه، سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی اینترنتی azadhr.healthehr.ir رونمایی شد و از این پس در دسترس اساتید، دانشجویان و کارکنان قرار دارد. همچنین لینک ورود به این سامانه نوبت‌دهی در سامانه‌های آموزشیار و ساجد نیز موجود است.