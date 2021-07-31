دستور رئیس سازمان تعزیرات برای صدور آرای فوری و بازدارنده

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی در خصوص سوء استفاده، زیاده‌خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد اخلالگر در بازار و تاکید ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی در خصوص لزوم برخورد با گران فروشان و اخلالگران اقتصادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با صدور بخشنامه‌ای با رویکرد ضرورت افزایش تلاش‌ها و پیگیری همه دستگاه‌ها و مسئولین برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری و برخورد قاطع با هرگونه سو ءاستفاده در حقوق عامه مردم با هدف کاهش التهابات و ایجاد فضای آرام در بازار، اقدامات لازم در این راستا را برای مدیران کل اجرایی این سازمان در سراسر کشور تشریح کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این بخشنامه تاکید شده تا نسبت به افزایش بازرسی‌ها و تشدید نظارت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند و اثرگذار برای کنترل توزیع عرضه و فروش مایحتاج عمومی و تشکیل پرونده و صدور آرا فوری و بازدارنده برای متخلفین در ادارات کل اجرایی تعزیرات حکومتی اقدام لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: هموطنان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه تلفنی ۱۳۵ یا تارنمای T135.ir سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.