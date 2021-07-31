پیام تسلیت فرمانده نیروی قدس به رئیس مواکب اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی در گذشت همسر حسن پلارک مشاور و دستیار ویژه فرمانده نیروی قدس سپاه و رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت؛ اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هریک در پیام‌های جداگانه ای این مصیبت وارده را تسلیت گفتند.

سردار قاآنی در متن تسلیت خود چنین بیان کرده است:

«برادر بزرگوار سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج حسن پلارک

درگذشت همسر مکرمه‌تان را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند منان مسئلت دارم و به شما و دیگر بازماندگان صبر، شکیبایی و طول عمر همراه با عزت عنایت فرموده و روح آن مرحومه را با حضرت فاطمه زهرا (س) محشور و در جوار ملکوتی و دریای بیکران رحمتش به آرمش رساند.»