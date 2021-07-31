داوران بخش شعر دومین جشنواره آفتابگردان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگ سالمندی، اسامی داوران بخش شعر دومین دوره جشنواره آفتابگردان با موضوع سالمندان اعلام شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره و به پیشنهاد حمیدرضا شکار سری سرداور بخش شعر جشنواره آفتابگردان اساتید عبدالجبار کاکایی و سعید بیابانکی به عنوان داوران این بخش از جشنواره معرفی شدند.

عبدالجبار کاکایی متولد ۱۳۴۲ و سعید بیابانکی ۱۳۴۷ از شعرای شناخته شده کشور بوده و دبیری، داوری و اجرای بسیاری از جشنوارهای ملی شعر کشور را در کارنامه خود دارند.

دومین دوره جشنواره ادبی آفتابگردان در بخش‌های «داستان»: داستان کوتاه تا ۴۰۰۰ کلمه، هر نویسنده ۲ اثر داستانک تا ۵۰۰ کلمه، هر نویسنده ۳ اثر؛ خاطره نویسی خودنوشت( ویژه سالمندان)

و «شعر»: شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره (ترانه) فراخوان داده و علاقه‌مندان به شرکت در آن، می‌توانند با پست الکترونیکی aftab۲@salmandiran.ir و نشانی پستی تهران، خیابان مطهری، پلاک۱۴۵، طبقه سوم، کد پستی ۱۵۷۶۶۳۷۶۳۱ با این‌جشنواره در تماس باشند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مرداد است و آثار باید در قالب آثار در قالب word ، با ذکر مشخصات کامل نویسنده شامل: نام، نام خانوادگی، سن، نام پدر، آدرس و شماره تماس در اثر ارسال شده و ضمن آن شرکت‌کنندگان با ارسال آثار خود حق معنوی این آثار را به بنیاد فرهنگ سالمندی واگذار می‌کنند.