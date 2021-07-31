به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی، واحد زیست فناوری ایزوتوپی مجتمع هستهای خنداب (اراک) امروز (شنبه) با حضور علیاکبر صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، حجتالاسلام محمد صفاهانی امام جمعه خنداب و تعدادی از مسئولین این شهر، جمعی از معاونین سازمان انرژی اتمی ایران و مدیران ارشد صنعت هستهای افتتاح و آغاز به کار کرد.
در این مجموعه که با هدف جلوگیری از خامفروشی آب سنگین و تأمین نیازهای حوزه پزشکی و تشخیص پزشکی راهاندازی شده است، با کشت جلبک و مهندسی محیط کشت آن، دیواره سلولی جلبکها را باز کرده و آنها را وادار میکنند همچون یک کارخانه کوچک سلولی محصولات مورد نظر را بسازند که محصولاتی نشاندار هستند.
از جمله ترکیبات تولید شده در این روش پیشتاز میتوان به تولید انواع کیتهای غربالگری برای تشخیص بیماری نوزادان (با گرفتن خون از کف پای نوزادان سه روزه حدود ۵۰ بیماری تشخیص زودهنگام داده میشود)، کیت تشخیص بیماریهای مادران باردار و امراض بالقوه معتادان، استفاده در استانداردهای پزشکی، ترکیبات پیشتاز ویتامین و مکملهای غذایی پزشکی از جمله برای ویتامین K و A (از محیط رشد جلبک استخراج میشود)، تولید قندهای ایزوتوپی نشاندار برای استفاده در آنالیز Pet Scan یا گلوکزی که به عنوان استاندارد در تعیین قند و کنترل بیماریهای متابولیکی استفاده میشود، تولید ترکیب DMI ( تصویربرداری متابولیک بر مبنای دوتریوم) که پیشتاز تکنولوژیهای جدید میباشد و در تشخیص پیشهنگام سرطان به کار میرود، نام برد.
لازم به توضیح است، بذر این جلبکها در محیطی کاملاً آزمایشگاهی تحت استانداردهای کنترل GMP، با فیلتراسیون هوا و استریل با اتوکلاو و اشعه یو وی کشت شده و با محیط آب سنگین سازگار میشوند؛ در نهایت پس از کنترلهای میکروبی، وارد رآکتورهای کاملاً بسته جلبک رفته و محصول نهایی جلبک تولید خواهد شد و این تولید برای مراحل سنتز میرود.
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