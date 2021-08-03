برپایی ۱۲ پایگاه انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور

محمود مشکی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از روز پنجشنبه سایت انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور سراسری باز خواهد شد تا به مدت یک هفته کنکوریها فرصت انتخاب رشته بر اساس علایق و سلایق خود را داشته باشند.
وی تصریح کرد: پیش از انتخاب رشته دفترچه انتخاب رشته توسط سازمان سنجش در سایت این سازمان بارگذاری خواهد شد که داوطلبان از فردا میتوانند با مطالعه این دفترچه و ارزیابی از رشتههای مختلف نسبت به انتخاب رشته درست، صحیح و عاقلانه اقدام کنند.
رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: این مقطع از انتخاب رشته یکی از مقاطع حساس و سرنوشتساز برای نسل نوجوان و جوان است چرا که زمینه انتخاب شغل و تشکیل خانواده در سایه این انتخاب ارزشمند رقم خواهد خورد.
مشکی افزود: باید دانشآموزان را در تصمیمگیریهای صحیح و درست کمک کرد که در این زمینه در کنار مشاوران و پایگاههای تخصصی پیشبینی شده، خانوادهها نیز نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ضرورت دارد داوطلبان کنکور برای انتخابی شایسته از مشاوران مجرب و کار بلد که آموزش و پرورش زمینه این امر را مهیا کرده، استفاده کنند چرا که ما با کمترین هزینه سعی میکنیم مشاورههای درست و صحیحی را برای دانشآموزان و داوطلبان کنکور ارائه کنیم.
مشکی اضافه کرد: از روز پنجشنبه ۱۲ پایگاه انتخاب رشته آموزش و پرورش در شهرستانهای مختلف استان که پنج پایگاه مختص اردبیل و هفت پایگاه مختص سایر شهرستانهاست نسبت به دریافت مشاوره و انتخاب رشته اقدام کنند که امیدواریم نتایج آن به نفع آینده دانشآموزان و داوطلبان کنکور باشد.
وی بیان کرد: در شهر اردبیل مرکز روانشناختی در خیابان امام خمینی، مدرسه شاهد در خیابان امام خمینی، کانون شهید رجایی، مدرسه زینبیه و مدرسه امالبنین جز پنج پایگاه منتخب شهر اردبیل است که داوطلبان از روز پنجشنبه از ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر میتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی به این مراکز مراجعه کرده و انتخاب رشته درست و صحیحی را با همراهی مشاوران انجام دهند.
مشکی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی بهتر است با تماس تلفنی و دریافت وقت قبلی داوطلبان برای دریافت مشاوره مراجعه کرده تا انتخاب رشته در سه مرحله توجیه اولیه، انتخاب نرمافزاری و تخمین رتبه و مرحله انتخاب قطعی به انجام برسد.
وی از داوطلبان کنکور خواست تا اطلاعات دقیق را از دفترچه منتشر شده سازمان سنجش دریافت کرده و در مورد رشته مورد علاقه خود نیز اطلاعاتی را کسب کنند تا در تصمیمگیری نهایی تأخیر و تعللی به وجود نیاید.
مشکی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برخی از خانوادهها و داوطلبان اصالت انتخاب رشته را به شهر، برخیها به دانشگاه و عدهای نیز به رشته مورد نظر اختصاص میدهند که به نظر میرسد در بین این مبناهای انتخاب رشته، بومیگزینی میتواند بهترین فرآیند باشد.
رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: بومیگزینی شانس قبولی داوطلبان در کنکور را افزایش میدهد و در کنار آن هزینههای تحصیل را نیز کاهش داده و این امکان را به وجود میآورد تا دانشجو در محل زندگی خود بتواند تحصیل کند.
وی گفت: هر داوطلب کنکور حق انتخاب ۱۵۰ رشته را خواهد داشت که قطعاً با توجه به سوابق تحصیلی و علاقه با اولویت این انتخاب رشته انجام میشود که در این زمینه همکاران ما در مراکز و پایگاههای مشاوره سعی خواهند کرد تا بهترین اطلاعات را در اختیار دانشآموزان قرار دهند.
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