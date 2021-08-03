زمان فراخوان جذب مدرس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید از آغاز فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ از روز دوشنبه ۱ شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱ شهریورماه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری به مدت دو هفته با مراجعه به سامانه جامع جذب و مدرسان دانشگاه به آدرس http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم و مراحل ثبت نام را انجام دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری است.

امید اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در هر استان بر اساس نیازسنجی انجام شده و تعداد متقاضیان متفاوت بوده است. بنابراین لازم است رؤسای واحدهای استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا با تنظیم تقویمی متناسب با شاخصه‌های اعلام شده نسبت به اجرای به موقع فرایند ثبت نام، اقدام لازم انجام نمایند.