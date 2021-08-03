  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵

از سوی رئیس دانشگاه؛

زمان فراخوان جذب مدرس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

زمان فراخوان جذب مدرس در مراکز علمی کاربردی اعلام شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان فراخوان جذب مدرسی در مراکز علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید از آغاز فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ از روز دوشنبه ۱ شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱ شهریورماه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری به مدت دو هفته با مراجعه به سامانه جامع جذب و مدرسان دانشگاه به آدرس http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم و مراحل ثبت نام را انجام دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری است.

امید اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در هر استان بر اساس نیازسنجی انجام شده و تعداد متقاضیان متفاوت بوده است. بنابراین لازم است رؤسای واحدهای استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا با تنظیم تقویمی متناسب با شاخصه‌های اعلام شده نسبت به اجرای به موقع فرایند ثبت نام، اقدام لازم انجام نمایند.

کد مطلب 5271675
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ثبت نام مثل هفت خان میمونه، مدارک منزل، مدرک دانشگاهی و ریزنمرات اگر دست دانشگاه محل تحصیل بود چی!!! خلاصه بعد از بارها تلاش و بعضی مراحل پیش رفتم وقتی وارد هر مرحله ای شدم با درخواست‌های عجیب تر روبرو شدم و خلاصه اینکه منصرف شدم.
    • فرشاد IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      یعنی مزخرفترین شیوه ثبت نام رو همین علمی کاربردی داره،من چهارم تدریس گرده ام توی یکی از واحد‌های همین داتشگاه،ازنظر دانشجویان ،استاد برتر بودنه توی هشت واحدی که تدریس داشتمه،الان نمیتونم ثبت نام کنم،قبلا همه مدارک وزیر نمرات هم حضوری وهم سیستمی بهشون داده ام،ولی واقعا نمیشه توی سایتشون ثبت نام کرد،
    • رضا IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این سامانه فقط مبلغ 150 هزارتومان از متقاضیان تدریس دریافت می کند اما بدون توجه به خواسته متقاضیان با میل خود کد مدرسی می دهند یکی که هیچگونه سوابقی را نداشته با داشتن پارتی مثل آب خوردن کد مدرسی می گیرد اما یکی که سابقه داشته وچندین ترم تدریس داشته اورا رد می نمایند از جمله دانشگاه جامع لرستان متاس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها