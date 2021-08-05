برقراری عدالت آموزشی اولویت دوران کرونا است

فاطمه باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عرصه آموزش و پرورش یکی از بخشهایی است که از همهگیری کرونا بسیار تأثیر گرفته است، گفت: با این وجود همه تلاش این عرصه بر آن بوده که اجازه ندهیم عدالت آموزشی به دلیل شرایط خاصی که شیوع کرونا به وجود آورده، زیر سوال برود.
وی از سنجش بیش از ۱۰ هزار نوآموز زنجانی در طرح سنجش نوآموزان خبر داد و افزود: آمار در این زمینه حاکی از آن است که از مجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان، ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در نوبتدهی قرار داشته و این بدان معنی است که بر روی ۱۰ هزار و ۴۰۰ نوآموز نیز ارزیابی اولیه انجام شده است.
باغبانی، زمان آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان را تیرماه امسال عنوان کرد و با یادآوری اینکه طرح مذکور برای همه دانشآموزان پایه اول دبستان اجباری است، یادآور شد: خانوادهها باید سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی فرزندان خود را جدی بگیرند.
رئیس اداره آموزشوپرورش استثنایی استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه کمک به تقویت عزتنفس دانشآموزان و نیز رشد ذهنی و عاطفی از جمله تأثیرات مثبت قرار گرفتن خانوادهها در کنار اولیای مدرسه است، عنوان کرد: امیدواریم این روند تداوم داشته و شاهد روزافزونتر شدن این ارتباط باشیم.
باغبانی یکی از اقدامات آموزشوپرورش در دوران کرونا را تلاش برای برقراری عدالت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا تلاش شده است با کمک و همراهی همیشگی خیرین، ملزومات لازم آموزشی در دوران کرونا از جمله گوشی هوشمند و تبلت در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار بگیرد.
نظر شما