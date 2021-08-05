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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳

معاون تبلیغات اسلامی ایلام خبر داد؛

فعالیت ۹۰۰ هیئت مذهبی طی ایام محرم در استان ایلام

فعالیت ۹۰۰ هیئت مذهبی طی ایام محرم در استان ایلام

ایلام-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام از فعالیت ۹۰۰ هیئت مذهبی طی ایام محرم در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منوچهر رئیسی صبح پنجشنبه در همایش مجازی شبکه امامت و تبلیغ در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: برنامه عزای امام حسین تعطیل بردار نیست و عزای حسینی در تمامی نقاط استان با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد کرونا برگزار خواهد شد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی تجربه سال گذشته برگزاری مراسمات عزای محرم در شرایط کرونایی را دارند که این امر پشتوانه و تجربه خوبی است برای برنامه‌های محرم امسال است.

معاون فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام اضافه کرد: ستاد استانی محرم به تبع ستاد ملی محرم در مرکز استان با ۱۰ کارگروه قرآنی، کارگروه مبلغین، کارگروه بانوان، کارگروه ارتباطات، کارگروه رسانه و فضاسازی، کارگروه کتاب، کارگروه کودک و نوجوان، کارگروه مسجد کارگروه تشکل‌ها با هدف انسجام بیشتر برنامه‌ها تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: ۹۰۰ هیئت مذهبی ۱۰ گروه جهادی فرهنگی و ۳۰۰ مبلغ دینی به صورت منسجم در ایام محرم امسال به فعالیت خواهند پرداخت

کد مطلب 5274301

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