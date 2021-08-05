فعالیت ۹۰۰ هیئت مذهبی طی ایام محرم در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منوچهر رئیسی صبح پنجشنبه در همایش مجازی شبکه امامت و تبلیغ در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: برنامه عزای امام حسین تعطیل بردار نیست و عزای حسینی در تمامی نقاط استان با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد کرونا برگزار خواهد شد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی تجربه سال گذشته برگزاری مراسمات عزای محرم در شرایط کرونایی را دارند که این امر پشتوانه و تجربه خوبی است برای برنامه‌های محرم امسال است.

معاون فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام اضافه کرد: ستاد استانی محرم به تبع ستاد ملی محرم در مرکز استان با ۱۰ کارگروه قرآنی، کارگروه مبلغین، کارگروه بانوان، کارگروه ارتباطات، کارگروه رسانه و فضاسازی، کارگروه کتاب، کارگروه کودک و نوجوان، کارگروه مسجد کارگروه تشکل‌ها با هدف انسجام بیشتر برنامه‌ها تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: ۹۰۰ هیئت مذهبی ۱۰ گروه جهادی فرهنگی و ۳۰۰ مبلغ دینی به صورت منسجم در ایام محرم امسال به فعالیت خواهند پرداخت