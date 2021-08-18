استعدادیابی از ۵۰۰۰ نوجوان در اردبیل/اسپانسر مالی نداریم

صمد نوتاش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان اردبیل شرایط متفاوتی را از لحاظ زیرساخت‌های فوتبالی در چند سال اخیر تجربه کرده ولی به رغم همه نارسایی‌ها روند رو به جلو در این زمینه قابل قبول و امیدبخش است.

وی تصریح کرد: هر چند مشکلات و کمبودها در فوتبال و مدیریت چند وجهی آن مشاهده می‌شود اما تمامی مؤلفه‌های فوتبال در دست هیئت فوتبال نیست بلکه برخی از این مؤلفه‌ها باید با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها فراهم آید.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: هیئت فوتبال استان اردبیل در بین استان‌های هم تراز جایگاه مناسبی را در فرآیند رشد و توسعه فوتبال و کسب شاخص‌های متفاوت به دست آورده و همچنان اولویت اصلی بر شناسایی استعدادهای فوتبالی است تا ما بتوانیم در بین ۲۲ استان هم تراز که جز ۱۰ استان برتر هستیم، گام‌های جدی‌تری را در این حوزه برداریم.

نوتاش از حضور ۵ هزار نوجوان در فستیوال استعدادیابی رشته فوتبال خبر داد و افزود: با برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری و همچنین معرفی بازیکنان مستعد به تیم‌های پایه در سطح کشور نگاه و حرکت هیئت فوتبال استان اردبیل رو به جلو و بر اساس افق تعریف شده است.

وی یکی از نقاط ضعف هیئت فوتبال استان را نبود اسپانسرهای مالی و حمایت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی اعلام کرد و ادامه داد: بر خلاف سایر استان‌ها که کارخانجات تراکتور، ذوب آهن، فولاد، نساجی و یا سایر صنایع حامی فوتبال هستند، ما شرایط سختی را در مدیریت تیم‌های فوتبال شاهد هستیم چرا که از لحاظ درآمدزایی نمی‌توانند همپای سایر تیم‌های رقیب حرکتی مؤثر داشته باشند.

نوتاش در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تنها با وابستگی به پایگاه‌های مردمی امکان تداوم فعالیت تیم‌های فوتبال وجود ندارد و بهتر است در استان اردبیل از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در جهت حمایت از تیم‌ها استفاده شود.

وی این امر را مطالبه عمومی بیان کرد و گفت: هیئت فوتبال نیز در حد وسع و توان در این زمینه رایزنی‌هایی را در چند سال اخیر انجام داده و تلاش می‌کند تا شرایط مطلوب‌تری فراهم آمد.

نوتاش به نبود زمین‌های مناسب فوتبال در شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و افزود: تنها زمین مناسب برای برگزاری مسابقات در شهرستان نمین بود که از اکثر تیم‌های شهرستانی با اعزام به نمین سعی می‌کردند تا مسابقات خود را به سختی برگزار کنند که ما با جذب امکانات سعی کردیم در مشگین‌شهر، پارس‌آباد و بیله‌سوار زمین مناسب فوتبال را راه‌اندازی کرده و امکان برگزاری مسابقات لیگ استانی را مهیا کنیم.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: ۴۷ تیم فوتبال استان اردبیل در لیگ‌های برتر و رده‌های مختلف مسابقات خود را برگزار می‌کنند که انتظار می‌رود از بین این تیم‌ها منتخبان به مسابقات رده‌های مختلف کشوری راه پیدا کنند.