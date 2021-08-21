ترافیک روان و بدون مشکل در روز شنبه/ عدم پرهیز از سرعت بالا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بزرگراه‌های شهید همت، شهید زین‌الدین، شهید بابایی، شهید چمران، شهید سلیمانی امام علی (ع)، حکیم و دیگر معابر بزرگراهی شهر تهران خلوت و در حال حرکت و بدون مشکل است.

سرهنگ رنجبر گفت: وضعیت ترافیکی خیابان‌های شهر تهران نیز خلوت بوده و بدون ترافیک است و تردد در آنها بدون مشکل می‌باشد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: خلوتی معابر دلیل بر افزایش سرعت‌ها در معابر نمی‌شود و چه بسا شهروندان در هر زمان و لحظه‌ای که معابر را خلوت دیدند مجاز به افزایش سرعت نیستند بلکه می‌بایست از سرعت مجاز نیز کمتر حرکت کرده و با سرعت مطمئنه تردد نمایند تا شاهد بروز حوادث در شهر تهران نباشیم.

رنجبر گفت: با رعایت قوانین و مقررات توسط رانندگان امروز شاهد مشکل و تصادف خاصی در سطح معابر شهر تهران نبودیم.