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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۱۵

مدیرکل انتقال خون گلستان:

مردم گلستان در تعطیلات محرم ۵۲۲ واحد خون اهدا کردند

مردم گلستان در تعطیلات محرم ۵۲۲ واحد خون اهدا کردند

گرگان- مدیرکل انتقال خون گلستان از ۵۲۲ واحد خونگیری سالم در تعطیلات محرم امسال در پایگاه های انتقال خون استان خبرداد.

سیدصادق بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در تعطیلات محرم امسال از ۲۶ مرداد تا ظهر جمعه (۲۹ مرداد)، ۵۲۲ واحد خونگیری سالم در گلستان انجام شده که هفت درصد آن را خانم ها تشکیل دادند.

مدیرکل انتقال خون گلستان از کاهش اهدای خون در ایام عاشورا و تاسوعای امسال نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: برای تامین نیاز خون استان و بیماران حداقل به ۱۹۰ واحد خونگیری روزانه نیاز داشته تا بتوانیم نیاز خونی استان را تامین کنیم.

وی بیان کرد: هم اکنون ذخیره خونی گلستان چهار روز است اما در برخی از گروه های خون مانند O (مثبت و منفی) و A+ و B+ ذخیره از این میزان هم کمتر است.

بنی عقیل از مردم نوعدوست گلستان خواست برای حفظ ذخایر خونی و کمک به بیماران به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند تا با هشدار کمبود خون روبرو نشویم.

کد مطلب 5285331

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