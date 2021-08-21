اعمال قانون ۴۹۵ دستگاه خودروی متخلف در شهرهای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله شیری اظهار کرد: با توجه به اعمال محدودیت‌های کرونایی از ۲۴ لغایت ۲۹ مردادماه ۱۴۰۰، ۴۹۵ دستگاه خودرو متخلف در شهرهای استان کرمانشاه اعمال قانون شد.

وی افزود: از تعداد ۴۹۵ خودرو اعمال قانون شده ۴۸۵ دستگاه خودرو مشمول جریمه ۱۰ میلیون ریالی و ۱۰ دستگاه خودرو مشمول جریمه پنج میلیون ریالی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مدت مذکور ۲ هزار و ۸۰۳ دستگاه خودرو که در ساعات منع تردد شبانه یعنی ۲۲ تا ۳ بامداد اقدام به رفت و آمد کرده بودند، مبلغ ۲ میلیون ریال جریمه شدند.

شیری با اشاره به توقیف ۲۷ دستگاه خودرو فاقد پلاک و یا پلاک مخدوش و انتقال آن‌ها به پارکینگ در استان کرمانشاه گفت: به یک هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو تذکر و ۹۰۵ دستگاه خودرو دیگر به مبدا عودت داده شد.