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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۳

رشیدی کوچی در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

«باغگلی» باید از پذیرش وزارتخانه آموزش و پرورش کناره‌گیری می‌کرد

«باغگلی» باید از پذیرش وزارتخانه آموزش و پرورش کناره‌گیری می‌کرد

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما این بود که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خودش از پذیرش تصدی این وزارتخانه کناره‌گیری می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های «حسین باغگلی»، گفت: وزارت آموزش و پرورش یکی از بزرگترین، حساس‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و مشکلات این وزارتخانه و فرهنگیان هم بسیار زیاد است.

وی بیان کرد: وضعیت معیشتی فرهنگیان خوب نیست، رتبه‌بندی معلمان و اجرای سند تحول بنیادین، یکی از مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد و کمبود معلم تا پایان سال ۱۴۰۰ از دیگر مسائلی است که باید برای رفع آن راهکارهای اندیشیده شود.

نماینده مردم مرودشت در مجلس تصریح کرد: خواسته به حق فرهنگیان آن است که به مشکلاتشان رسیدگی شود، امروز چشم صدها هزار فرهیخته به مجلس است و همه به نوعی دغدغه‌مند و نگرانند که بالاخره چه کسی قرار است سکان این وزارتخانه را بر عهده گیرد.

رشیدی کوچی تأکید کرد: بنده معتقدم که باغگلی توانایی‌هایی دارد اما باید از وی در جایگاه‌های دیگر استفاده شود، برای وزارت آموزش و پرورش مناسب نیست و تجربه و تخصص لازم و مورد نظر مجلس انقلابی برای اداره وزارت آموزش و پرورش را ندارد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه برنامه‌های باغگلی آرمان‌گرا و تحول‌گرا است اما منطبق بر واقعیات، مشکلات و مطالبات فرهنگیان نیست و این عدم انطباق به دولت رئیسی لطمه می‌زند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه انتظار ما این بود که باغگلی خودش از پذیرش تصدی وزارت آموزش و پرورش کناره‌گیری می‌کرد، گفت: آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه اشاره کرد که ارزیابی وزرا وظیفه مجلس شورای اسلامی است و اگر در آینده وزرا ناکارآمد شدند، مردم گریبان نمایندگان خود را می‌گیرند. بنده از صحبت‌های آیت‌الله علم‌الهدی تشکر می‌کنم و برای اینکه وی در آینده به مجلس تذکر ندهد که «بنده به شما گفتم اما عمل نکردید»، امیدوارم مجلس انقلابی در مقابل وزرایی که احتمال می‌دهد ناکارآمد باشند، بایستد و به آنان رأی اعتماد ندهد.

رشیدی کوچی گفت: مجلس یازدهم در راستای کمک به رئیس‌جمهور، جامعه بزرگ فرهیختگان و کمک به شخص باغگلی، به وی رأی اعتماد نخواهد داد تا او در مسئولیت‌های دیگر، یک به یک و به نوبت پله‌های ترقی را طی کند.

کد مطلب 5285755
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      4 4
      پاسخ
      بدترین معرفی برای وزارت امیر عبدالهیان اخراجی از وزارت خاجه است بدا به حال ملت واین ترکیب
    • AE ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      1 6
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      دارای صفات توانمندی ، قدرت جوانی و تحول گرایی است ،چرا باید کناره گیری میکرد ؟!!!
      • محسن IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
        5 0
        من یک معلم هستم چطور کسی با سه سال مدیر یک مجتمع آموزشی ادعای وزارت دارد؟! ایشان اگر معلم واقعی بود از اول قبول نمیکرد.
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      3 5
      پاسخ
      چطوره که این نماینده که خودش هم سن و سال باغگلی ست و تجربه اموزشی هم نداره ، میفهمه که باغگلی بدرد اموزش پرورش نمیخوره ، ولی رئیس جمهور و تیم تحقیقاتی اش و خود باغگلی نمی فهمن ، ادم شک میکنه که نکنه مافیای مدارس خصوصی پشت این نظرات باشه
    • IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      0 0
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      مملکت مسخره شده افرادناکارآمدواردآموزش و پرورش شود ولطمه سنگینی چه درآموزش وچه در پرورش جوانان و نوجوانان ایران وارد بشه.

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