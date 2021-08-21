به گزارش خبرنگار مهر، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های «حسین باغگلی»، گفت: وزارت آموزش و پرورش یکی از بزرگترین، حساس‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و مشکلات این وزارتخانه و فرهنگیان هم بسیار زیاد است.

وی بیان کرد: وضعیت معیشتی فرهنگیان خوب نیست، رتبه‌بندی معلمان و اجرای سند تحول بنیادین، یکی از مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد و کمبود معلم تا پایان سال ۱۴۰۰ از دیگر مسائلی است که باید برای رفع آن راهکارهای اندیشیده شود.

نماینده مردم مرودشت در مجلس تصریح کرد: خواسته به حق فرهنگیان آن است که به مشکلاتشان رسیدگی شود، امروز چشم صدها هزار فرهیخته به مجلس است و همه به نوعی دغدغه‌مند و نگرانند که بالاخره چه کسی قرار است سکان این وزارتخانه را بر عهده گیرد.

رشیدی کوچی تأکید کرد: بنده معتقدم که باغگلی توانایی‌هایی دارد اما باید از وی در جایگاه‌های دیگر استفاده شود، برای وزارت آموزش و پرورش مناسب نیست و تجربه و تخصص لازم و مورد نظر مجلس انقلابی برای اداره وزارت آموزش و پرورش را ندارد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه برنامه‌های باغگلی آرمان‌گرا و تحول‌گرا است اما منطبق بر واقعیات، مشکلات و مطالبات فرهنگیان نیست و این عدم انطباق به دولت رئیسی لطمه می‌زند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه انتظار ما این بود که باغگلی خودش از پذیرش تصدی وزارت آموزش و پرورش کناره‌گیری می‌کرد، گفت: آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه اشاره کرد که ارزیابی وزرا وظیفه مجلس شورای اسلامی است و اگر در آینده وزرا ناکارآمد شدند، مردم گریبان نمایندگان خود را می‌گیرند. بنده از صحبت‌های آیت‌الله علم‌الهدی تشکر می‌کنم و برای اینکه وی در آینده به مجلس تذکر ندهد که «بنده به شما گفتم اما عمل نکردید»، امیدوارم مجلس انقلابی در مقابل وزرایی که احتمال می‌دهد ناکارآمد باشند، بایستد و به آنان رأی اعتماد ندهد.

رشیدی کوچی گفت: مجلس یازدهم در راستای کمک به رئیس‌جمهور، جامعه بزرگ فرهیختگان و کمک به شخص باغگلی، به وی رأی اعتماد نخواهد داد تا او در مسئولیت‌های دیگر، یک به یک و به نوبت پله‌های ترقی را طی کند.