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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۳۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

مساجد قرارگاه فعالیت های فرهنگی کشور هستند

مساجد قرارگاه فعالیت های فرهنگی کشور هستند

بابل- مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران از مسجد به عنوان مرکز تربیت و پرورش جوانان عاشورایی یاد کرد و گفت: مساجد قرارگاه عملیاتی فعالیت‌های فرهنگی در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ۳۰ مرداد روز جهانی مسجد، گفت: تمامی تربیت یافتگان مکتب سرخ عاشورا از همین مساجد پرورش یافتند و مساجد قرارگاه مرکزی عملیات‌های فرهنگی در کشور است.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش و اسارت اهل بیت (ع) آل الله و با اشاره به ۳۰ مرداد روز جهانی مسجد و با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در مساجد، اظهار داشت: مساجد امروز به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار ترین قرارگاه طرح تحول اجتماعی در جوامع اسلامی است و بیشترین تربیت یافتگان مکتب خونین حضرت سید الشهدا (ع) از همین مساجد پرورش یافته اند.

وی در ادامه با اشاره به کارکردهای دینی و فرهنگی و حتی اجتماعی مساجد در تاریخ اسلام و عصر حاضر، افزود: ما در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس و بسیاری از بحران‌های اجتماعی، اثر گذاری این مرکز و قرارگاه فرهنگی (مسجد) را به خوبی درک کرده ایم و این نشان از اهمیت بالای آن در جوامع اسلامی و حتی در تاریخ اسلام است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به فرا رسیدن روز مسجد و اهمیت آن در ترویج و تبلیغ فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: در دوران حکومت پهلوی و نظام شاهنشاهی تلاش کردند که به این مراکز ترویج حوزه دین و مسائل فرهنگ دینی لطمه بزنند اما همواره این تلاش‌ها با شکست مواجه شده است و تا به امروز حتی در شرایط بحرانی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) این مساجد هستند که توانسته اند به کمک و یاری ملت مسلمان بشتابند و در رعایت دقیق این موازین بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده است مسجدی‌ها و فعالان حوزه دین بسیار موفق تر و مصمم‌تر رفتار کرده اند و این شیوه نامه‌ها را به درستی و دقیق رعایت می‌کنند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از هیأت‌های مذهبی و فعالان حوزه دین و مسجدی‌ها در برگزاری مراسم‌های آئینی ویژه محرم ۱۴۴۳ هجری قمری، خاطر نشان کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبری معظم انقلاب تدوین و ابلاغ شده است در حوزه سبک زندگی اسلامی بسیار به آن اهمیت داده شده است و این مسیر تنها در گرو اهمیت دادن به حوزه مساجد و فعالیت‌های فرهنگی و دینی در این مرکز بسیار اثرگذار بستگی دارد و باید مساجد را قرارگاه مهم فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی دانست و برای آن برنامه ریزی داشت.

کد مطلب 5285796

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