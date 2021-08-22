سقوط کابل نیاز اتحادیه اروپا به یک قدرت نظامی مستقل را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه با اشاره به سقوط کابل به دست طالبان که با خروج شتابان و سراسیمه اتباع کشورهای مختلف از خاک افغانستان همراه شد، اظهار داشت که این تحولات نشان می‌دهد اروپا نیاز دارد توان و مقدورات نظامی خود را مستقل از ایالات متحده توسعه دهد.

وی همچنین گفت که قدرت‌های اروپایی برای خروج شهروندان خود و متحدان افغانشان پیش از پایان عملیات ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی کابل- تا ۳۱ آگوست- در تقلا هستند.

این در حالی است که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو روز جمعه تأیید کرد که شماری از متحدان ایالات متحده از واشنگتن خواسته‌اند تا عزیمت از خاک افغانستان را به تأخیر بیاندازد.

گفتنی است، هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل ۴۰۰ نفر از کارکنان افغان این هیأت دیپلماتیک و همچنین اعضای خانواده‌های آنان را برای مهاجرت به اروپا واجد شرایط دانسته- اما تنها ۱۵۰ تن از این افراد تاکنون توانسته‌اند از کشور خارج شوند؛ چرا که برخی از هواپیماهای متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی که تنها نیمی از ظرفیت آنها تکمیل شده بود، از فرودگاه کابل پرواز کرده‌اند.

به گفته بورل، یک سوم مسافران پروازی که روز شنبه از افغانستان به اسپانیا پرواز کرد، اتباع آمریکایی بودند!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به اینکه «مشکل، دسترسی به فرودگاه (کابل) است- و تدابیر بازرسی و امنیتی ایالات متحده بسیار قدرتمند است» و اینکه از عبور کارکنان افغان (به فرودگاه کابل) جلوگیری می‌شود، افزود که بروکسل از واشنگتن خواسته است تا در این زمینه «انعطاف بیشتری» نشان دهد.

بورل با ابراز تأسف بابت سیر تحولات در افغانستان، با لحنی کنایه آمیز تأکید کرد که «هیچکس از اروپایی‌ها نظر نخواست!» و اینکه اروپائیان گزینه دیگری برای انتخاب نداشتند. او در ادامه افزود که «اروپا باید خود را برای مواجهه با جهان همانگونه که هست سازماندهی کند».

شایان ذکر است که اتحادیه اروپا در حال توسعه یک «مدار راهبردی» جدید است؛ چارچوبی که به ۲۷ عضو این اتحادیه توان و قابلیت دیپلماتیک و نظامی بیشتری می‌بخشد و آنچه را که به گفته «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه «خودمختاری راهبردی» خوانده می‌شود، بیش از پیش توسعه می‌دهد.

از نقطه نظر بورل، این خودمختاری راهبردی باید شامل تشکیل یک نیروی واکنشی مشترک باشد که از قابلیت اعزام و استقرار برخوردار است. وی در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما تحویل یک نیروی اعزامی قدرتمند ۵۰ هزار نفری که از توان اجرای عملیات در شرایطی مشابه در افغانستان برخوردار باشد، به اتحادیه [اروپا] پیشنهاد خواهیم داد».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه عراق و منطقه ساحل آفریقا کانون بحران‌های آتی خواهند بود، اظهار داشت: «اتحادیه اروپا تنها در [زمان بروز] بحران واکنش نشان خواهد داد. افغانستان توانست آن [اتحادیه اروپا] را از خواب بیدار کند. زمان آن رسیده است که به آن یک نیروی نظامی با برخورداری از توان نبرد در مواقع لزوم بدهیم».