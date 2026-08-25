به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر سه شنبه در جریان سفر به استان همدان و شهرستان نهاوند با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی کشور گفت: در یک سال گذشته با وجود محدودیت‌ها و فشارهای موجود، هیچ پروژه‌ای در بخش‌های مسکن، راه و راه‌آهن به‌طور کامل متوقف نشده است.

وی ادامه داد: برخی طرح‌ها با کندی یا تغییر در روند اجرا مواجه شده‌اند اما تلاش وزارت راه و شهرسازی بر حفظ جریان اجرای پروژه‌ها بوده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت متقاضیان مسکن اظهار کرد: از میان ۸۵۰ هزار نفری که در طرح‌های مسکن ثبت‌نام کرده و شرایط لازم را به دست آورده‌اند، وضعیت حدود ۳۵۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته که عمدتاً در دهک‌های یک تا چهار درآمدی قرار دارند و به دلیل توان مالی پایین بیش از سایر متقاضیان به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.

صادق مالواجرد افزود: تاکنون وضعیت حدود ۱۰۰ هزار واحد به مرحله تحلیل و تصمیم‌گیری رسیده و نزدیک به ۸۰ هزار واحد نیز در ۲ سال اخیر تعیین تکلیف شده است، با این حال حجم مطالبات همچنان بالا است و برای پاسخ‌گویی به متقاضیان روند تعیین تکلیف پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی مسکن را یکی از اجزای اصلی معیشت خانوار دانست و گفت: نمی‌توان مسئله تامین مسکن را از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها جدا کرد چراکه هزینه مسکن بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف می‌کند و فشار آن بر دهک‌های پایین بیشتر است.

دولت باید برای خانه‌دار شدن اقشار محروم راهکارهای عملی داشته باشد

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت باید برای خانه‌دار شدن اقشار محروم، راهکارهای عملی و قابل اجرا داشته باشد و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها، تسهیلات متناسب با دهک‌های درآمدی، وام‌های حمایتی و منابع بنیاد مسکن از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به کاهش فشار مالی بر متقاضیان کم‌درآمد کمک کند.

صادق مالواجرد با بیان اینکه حمایت از دهک‌های یک تا پنج باید هم‌زمان از چند مسیر دنبال شود، افزود: از تامین زمین و کاهش هزینه‌های ساخت گرفته تا تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و کمک به تامین آورده متقاضیان باید انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به کیفیت زندگی در پروژه‌های مسکن تاکید کرد و افزود: هدف صرفاً ساخت و تحویل ساختمان نیست بلکه پروژه باید به یک محله مناسب برای زندگی تبدیل شود، بنابراین تامین هم‌زمان زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و امکانات مورد نیاز ساکنان اهمیت زیادی دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیین اولویت برای پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا خبر داد و افزود: طرح‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به نتیجه برسد و متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن واحدهای خود را تحویل بگیرند.

وی با بیان اینکه پروژه‌هایی که از مرز ۹۰ درصد پیشرفت عبور کرده‌اند نیز در اولویت بهره‌برداری قرار خواهند گرفت، بیان کرد: این سیاست با هدف جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و ادامه بلاتکلیفی متقاضیان دنبال می‌شود.

صادق مالواجرد درباره چالش تامین زمین در همدان نیز گفت: شرایط توپوگرافی، شیب زمین و برخی محدودیت‌های زیرساختی، روند تامین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکن در این استان را دشوار کرده است.

وی با اشاره به برخی طرح‌ها و زمین‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته افزود: بخشی از پروژه‌ها به دلیل مشکلات موجود از مسیر اجرا خارج شده‌اند اما برنامه وزارت راه و شهرسازی این است که با همکاری مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط زمین‌های بلااستفاده و پروژه‌های نیمه‌تمام دوباره فعال شوند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن نباید ادامه پیدا کند و تکمیل طرح‌هایی که امکان بهره‌برداری سریع‌تر دارند، می‌تواند هم از هدررفت منابع جلوگیری کند و هم بخشی از انتظار متقاضیان به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.