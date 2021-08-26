به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم صبح امروز همزمان با هفته دولت و در نخستین روز پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران دولت، با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمان‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی و اعضای هیئت وزیران در این مراسم که حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و یادگار امام را گرامی داشتند.