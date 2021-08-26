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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۲۴

با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی انجام شد؛

تجدید میثاق رئیسی و اعضای دولت سیزدهم با آرمان‌های امام (ره)

تجدید میثاق رئیسی و اعضای دولت سیزدهم با آرمان‌های امام (ره)

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های ایشان و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم صبح امروز همزمان با هفته دولت و در نخستین روز پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران دولت، با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمان‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی و اعضای هیئت وزیران در این مراسم که حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و یادگار امام را گرامی داشتند.

کد مطلب 5289617

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