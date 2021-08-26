سجاد شهباززاده قراردادش را با سپاهان تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شهباززاده که فصل بیستم لیگ برتر را با سپاهان سپری کرد و در پایان با زدن ۲۰ گل عنوان بهترین گلزن این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد، امروز پنجشنبه قراردادش را با زردپوشان اصفهان تمدید کرد.

شهباززاده در حالی قراردادش را برای فصل آینده با سپاهان تمدید کرد که چند تیم از جمله پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن بودند.

سایپا، استقلال، نفت تهران، آلانیا اسپور و القطر باشگاه‌های حرفه‌ای سابق سجاد قبل از حضور او در اصفهان بودند که در عمده آن‌ها عملکرد مثبتی را ارائه کرد.