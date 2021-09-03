به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب پس از ادای احترام به مقام شهدای چابهار با حضور در جمع نمازگزاران یکی از مساجد این شهر با مردم دیدار کرد.

رئیس جمهور طی سخنانی در این جمع مردمی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا بسیار توسعه یافته و در این منطقه کارهای زیادی انجام شده است، گفت: امنیتی که امروز در این منطقه شاهد هستیم، ثمره خون مطهر شهداست که امنیت آفرین است.

وی افزود: مدافعان امنیت کشور جانشان را در کف دست‌شان گرفته و در مقابل اشرار و تبهکاران ایستادگی کردند تا امروز مردم این منطقه در امنیت به سر ببرند. این نعمت بسیار بزرگی است که باید قدردان آن باشیم.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه یکی دیگر از نعمت‌های بزرگی که خدا به این منطقه عنایت کرده، نعمت وحدت و انسجام است، اظهار داشت: مردم در سیستان و بلوچستان با گویش‌ها و مذاهب مختلف از سنی و شیعه در کنار هم زندگی می‌کنند و همه دلبسته به انقلاب، نظام، رهبری و پیشرفت و عدالت کشور هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر کس با قلمش، حضورش و اقداماتش بر این وحدت و انسجام بیافزاید، در جهت راهبرد جمهوری اسلامی حرکت کرده است و هر کس دانسته یا نادانسته و خواسته یا ناخواسته در خلاف این جهت اقدامی کند، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در منطقه سیستان و بلوچستان تلاش‌ها و اقدامات زیادی شده است و کارهای زیاد دیگری نیز باقی مانده که باید انجام شود، تصریح کرد: در این منطقه ظرفیت‌های ارزشمند زیادی داریم. مردم دلداده به انقلاب و منابع انسانی و نیروهای جوانی که می‌توانند در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند، از سرمایه‌های بزرگ منطقه هستند.

رئیس جمهور نیروی انسانی کارآمد را ارزشمندترین سرمایه کشور و سیستان و بلوچستان دانست و خاطرنشان کرد: باید قدر این نعمت را بدانیم. یکی از راه‌های قدرشناسی از این نعمت این است که این نیروی انسانی کارآمد درجهت گره‌گشایی از زندگی مردم به کار گرفته شود. امیدواریم دولت سیزدهم بتواند ظرفیت نیروی انسانی و به ویژه نیروی انسانی جوان و کارآمد کشور را در جای مناسبی که می‌تواند نقش‌آفرین باشد، به کار بگیرد و این نیروی ارزشمند در جهت گره گشایی از زندگی مردم موثر واقع شود.

وی گفت: قطعاً فقر و تبعیض برای ملت عزیز ما پسندیده نیست. مردم در حالی از فقر رنج می‌برند که می‌توان شرایطی ایجاد کرد که فقر در میان مردم وجود نداشته باشد.

رئیس جمهور با سپاسگزاری از مردم برای لبیک گفتن به ندای مقام معظم رهبری برای کمک مومنانه و احسان همگانی، اظهار داشت: صمیمانه از همه عزیزان در نهادها و بخش‌های مختلف، به ویژه سپاه و نیروهای بسیج، روحانیون گرامی، خواهران و برادرانی که حقیقتاً در مواجهه با این ویروس منحوس و آثار و تبعات آن به کادر درمانی و مردم، فقرا و مستضعفین کمک کردند قدردانی می‌کنم.

رئیسی با بیان اینکه مساجد کانون این کمک‌ها و همدلی‌ها بوده‌اند، تصریح کرد: یکی از کارکردهای مسجد، علاوه بر عبادت، ایجاد رابطه خوب بین مردم است. عبادت رابطه با خداست که لازمه و زمینه آن رابطه خوب با مردم است. رابطه خوب با خدا اقتضا دارد که انسان برای رضای خدا، با مردم رابطه خوبی داشته باشد.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به گله برخی از مردم از اینکه سفر رئیس جمهور و برخی اعضای دولت به سیستان و بلوچستان بدون اعلام و آمادگی قبلی بوده و لذا مردم نتوانستند از ایشان استقبال کنند، گفت: بنده بنا دارم این سفرها به دور از هرگونه تشریفات باشد و به صورت کاملاً کاری انجام شود تا بتوانیم به شکلی موثرتر و واقعی‌تر وضعیت بخش‌های مختلف کشور را از نزدیک مشاهده کرده و برای رفع مشکلات، تصمیمات کارآمدتری بگیریم.

رئیس جمهور از اینکه به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا امکان دیدار حضوری و گفتگوی رو در رو با عموم مردم در این سفرها فراهم نیست، از مردم سیستان و بلوچستان عذرخواهی کرد.