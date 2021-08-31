پاراتکواندوکاران ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های پاراتکواندو در بازی‌های پارالمپیک توکیو طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه در سالن «ماکوهاری مسه» توکیو برگزار می‌شود. مراسم قرعه‌کشی و جلسه سرپرستان و مربیان پاراتکواندو با حضور نمایندگان ۳۷ کشور برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر «چو» رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، ناظر فنی فدراسیون جهانی، سیدمحمد پولادگر عضو هیأت نظارت بر رقابت‌های پاراتکواندو در پارالمپیک توکیو، رئیس کمیته داوران و مسئول برگزاری این رقابت‌ها پیگیری و در خصوص موارد لازم مواردی مطرح گردید.

طبق برنامه زمان بندی اعلام شده، روز نخست (پنجشنبه – ۱۱ شهریورماه) رقابت‌های اوزان ۶۱- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد که در این روز ایران نماینده‌ای ندارد. روز دوم (جمعه - ۱۲ شهریورماه)، مسابقات اوزان ۷۵- کیلوگرم مردان و ۵۸- کیلوگرم زنان انجام می‌شود که مهدی پوررهنما نماینده ایران است.

بر اساس قرعه کشی انجام شده مهدی پور رهنما نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم ایران در این رقابت‌ها با رنکینگ دوم المپیکی پس از یک‌دور استراحت ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی (۹ به وقت تهران) در گام نخست به مصاف برنده دیدار «فاتح چلیک» از ترکیه و «ابراهیم سیه» از سنگال می‌رود.

روز سوم (شنبه – ۱۳ شهریورماه)، مسابقات اوزان ۷۵+ کیلوگرم مردان و ۵۸+ کیلوگرم زنان پیگیری خواهد شد که اصغر عزیزی و رایحه شهاب نمایندگان کشورمان در این روز هستند.

اصغر عزیزی در وزن ۷۵+ کیلوگرم که را رنکینگ دوم پس از یک‌دور استراحت در اولین دیدار ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی (۹:۱۵ به وقت تهران) به مصاف برنده مبارزه «امیرالی» از قزاقستان و «مولینا» از کاستاریکا می‌رود.

رایحه شهاب نیز در وزن ۵۸+ کیلوگرم با رنکینگ ۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی (۶ به وقت تهران) در اولین گام با «گولجونوی ناایموا» از ازبکستان می‌رود و در ادامه با «شوکو اتا» از ژاپن خواهد رفت.