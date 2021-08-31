کشف ۶ تُن مرغ زنده قاچاق در بدره

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان بدره، حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری ۲ دستگاه کامیون ایسوزو حامل بار مرغ را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از قسمت بار این کامیون‌ها ۶ تُن مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این راستا راننده‌های این ۲ کامیون برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.