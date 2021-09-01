راه اندازی ۱۲ مرکز تجمیعی تزریق واکسن از سوی سپاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی صبح چهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران درباره طرح شهید سلیمانی اظهار داشت: این طرح در پنج مرحله شامل، پایش، رصد، شناسایی، مراقبت، نظارت و حمایت اجرا می‌شود و در هر یک از این مراحل، سپاه با همه توان و امکانات در حوزه پیشگیری و شناسایی افراد تلاش کرده است.

وی با بیان اینکه در مرحله پنجم در تزریق واکسن نیز سپاه وارد عمل شده است، گفت: تاکنون ۱۲ مرکز تجمیعی تزریق واکسن در شهرستان‌ها و مرکز استان افتتاح شده است.

وی یادآور شد: همچنین در ۲۶ مرکز تجمیعی در حوزه حفاظتی و خدماتی کمک کار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برای تسریع در تزریق واکسن هستیم.

سردار مسلمی تصریح کرد: کمک برای تأمین اکسیژن از دیگر اقدامات بوده است و با حمایت خیران ۱۴۲ کپسول اکسیژن برای بیمارستان‌ها و نیازمندان تهیه کردیم و در ۱۶ مرکز درمانی و کلینیک سپاه نیز به بیماران خدمات دهی کردیم.

فرمانده سپاه کربلا به ویزیت بیش از هشت هزار بیمار کرونایی در بیمارستان ولایت ساری طی مردادماه گفت: همچنین در شهرستان‌های بابل و قائمشهر تعدادی تخت بیمارستان تحویل و مرکز بستری موقت را در بابل راه اندازی کردیم.

سردار مسلمی شناسایی و سازماندهی ۳۸۱ نفر از افراد برای تزریقات را از دیگر اقدامات بیان کرد و درباره جمع آوری کمک‌های مومنانه نیز گفت: این طرح در چندین مرحله اجرا و در مجموع از ابتدای شروع طرح تاکنون ۳۳۴ میلیارد تومان با استفاده از ظرفیت خیران، پایگاه‌های مقاومت و دستگاه‌های حمایتی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) جمع آوری شده است.