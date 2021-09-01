وزرای خارجه امارات و ترکیه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه ترکیه به صورت تلفنی با «عبدالله بن زائد آل نهیان» همتای اماراتی خود گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی در خصوص روابط و مناسبات دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌های ترکیه‌ای و اماراتی درباره تحولات منطقه نیز با یکدیگر به رایزنی پرداختند.

این درحالی است که امارات و ترکیه از مدت‌ها قبل پروژه تقویت روابط با یکدیگر را کلید زده‌اند. روز دوشنبه بود که «محمد بن زائد آل نهیان» ولیعهد ابوظبی و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی بر لزوم تقویت روابط دوجانبه به ویژه در زمینه اقتصادی تأکید کردند.

چندی قبل هم «شیخ طحنون بن زائد آل نهیان» مشاور امنیت ملی امارات در آنکارا با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. اردوغان این دیدار را مرحله جدیدی از روابط میان امارات و ترکیه توصیف کرد.

اردوغان در نشست خبری پس از دیدار طحنون گفته بود که میان دو کشور سیگنال‌های گرم شدن روابط در جریان است. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات نیز این دیدار را تاریخی خوانده بود.