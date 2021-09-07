کره شمالی احتمالا رژه نظامی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، منابع نظامی امروز سه شنبه خبر دادند که به نظر می رسد کره شمالی خود را برای برگزاری رژه نظامی این هفته به مناسبت سالگرد تاسیس این کشور آماده می کند.

گفته می شود که پیشتر، حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی در «پیونگ یانگ» پایتخت کره شمالی مشاهده شده بودند که نشانگر این احتمال است که این کشور در حال آماده سازی رژه نظامی در آستانه سالگرد تاسیس دولت و حزب حاکم به ترتیب در ۹ سپتامبر و ۱۰ اکتبر (۱۸ شهریور و ۱۸ مهر) است.

طبق اعلام منابع متعدد و با توجه به وضعیت آماده سازی، به احتمال زیاد این رژه در سالگرد تاسیس دولت این کشور که موعد آن پنجشنبه این هفته است، برگزار خواهد شد.

به موجب ادعای سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این رویداد می تواند شبانه برگزار شود، همانطور که کره شمالی در برگزاری رژه های قبلی نیز به همین صورت عمل کرده است.

مقام مذکور در ادامه اظهاراتش افزود که احتمال دارد کره شمالی در جریان این رژه از آنچه که به زعم وی پیام هایی برای کره جنوبی و آمریکا عنوان شده، رونمایی کند.

اظهارات فوق در حالی بیان می شود که پیشتر نیز «گلن ون هرک» فرمانده دفاع هوایی- فضایی و نیروهای شمالی آمریکا در نشست خبری پنتاگون، به احتمال پرتاب موشک از سوی کره شمالی واکنش نشان داده بود.

این فرمانده آمریکایی درباره پرتاب احتمالی موشک توسط کره شمالی مدعی شده بود: در صورت تصمیم کره شمالی برای انجام چنین تحریکی، آمریکا آماده پاسخ به هرگونه پرتاب موشک از سوی پیونگ یانگ است، چون ما به توانایی‌های خود اطمینان داریم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش آمریکا در ادامه همچنین تأکید کرد که فرماندهی شمالی ایالات متحده و فرماندهی دفاع هوایی- فضایی آمریکای شمالی این آمادگی را دارند که قابلیت‌های عملیاتی خود را نشان دهند.