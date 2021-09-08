اجرای ۱۱ پروژه آبرسانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در گلستان

سردارعلی ملک شاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۱۱ پروژه آبرسانی در سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: با این اقدام ۱۹ روستا از آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی دو مجتمع آبرسانی «کرند» و «حکیم آباد» را از دیگر پروژه های در دست اقدام این دستگاه، دانست و افزود: این طرح های آبرسانی با مشارکت شرکت آبفا گلستان، به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته وی، مجتمع آبرسانی «کرند»، ۲۷ روستا با جمعیتی بیش از ۱۵ هزار نفر و مجتمع آبرسانی «حکیم آباد»، ۶ روستا با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ نفر را شامل می شود.

ملک شاهکویی با بیان اینکه سپاه خدمت به مردم را افتخار خود می داند، اضافه کرد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوای گلستان در راستای انجام ماموریت های محرومیت زدا، در دورترین نقاط مشغول به خدمت است.

فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوای گلستان ضمن یادآوری اجرای طرح آبرسانی روستای «بالکور» که در روزهای گذشته با همکاری شرکت آبفا استان افتتاح شد، افزود: برای اجرای این پروژه آبرسانی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.

وی ادامه داد: مردم روستای «بالکور» با جمعیت ۲۰۰ نفر با اجرای این پروژه برای نخستین بار از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

سردارعلی ملک شاهکویی در خاتمه با بیان اینکه در ۶۱ روستای محروم استان در پنج عرصه فرهنگی، سلامت، تعلیم و تربیت، اشتغال و زیرساخت با مشارکت مردم مشغول خدمت‌رسانی هستیم، افزود: بهره برداری از آب کشاورزی روستای «زرین‌گل» به زودی انجام می شود.

گفتنی است، روستای مرز نشین «بالکور» واقع در شهرستان مراوه تپه با ۵۰ خانوار یکی از روستاهای فاقد آب استان بود که برای بهره مندی مردم از آب شرب سالم و بهداشتی، بهسازی چشمه به اضافه ۷۰۰ متر خط انتقال با منبع بتنی ۵۰ متر مکعب و دو هزار و ۸۰۰ متر شبکه داخلی روستا، انجام شود.