به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدی ظهر سه‌شنبه در بازدید از سامانه‌های هوشمند محور پارس آباد _ بیله سوار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۵ ماه گذشته با افزایش تردد در مبادی و خروجی استان اردبیل شاهد افزایش ترددها بودیم که در حدود ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار تردد در این مدت به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به افزایش تخلفات ثبت شده اضافه کرد: در این مدت ۸ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله اصولی نیز ثبت شده است که بیشترین تخلف به ترتیب مربوط به محورهای اردبیل_آستارا، اردبیل_نیر و اردبیل_مغان است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بیشترین تردد ۵ ماه گذشته را به ترتیب مربوط به محورهای اردبیل_آستارا، اردبیل_نیر، اردبیل_مغان، محدوده سه راهی صحرا و اردبیل خلخال و بالعکس دانست.

عبدی از شناسایی و ارسال ۳ هزار و ۵۱۵ مورد تخلف توزین حین حرکت جهت اعمال قانون به پلیس راه کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی جاده‌ها از جمله برنامه‌های مهم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است تصریح کرد: ۱۴۳ سامانه تردد شماری، دوربین نظارت تصویری، سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت و سامانه توزین حین حرکت در محورهای مواصلاتی استان اردبیل فعال است.