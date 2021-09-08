فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب به آبیک اظهار کرد: پروژه انتقال آب به آبیک تا به امروز حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته و در تلاش هستیم تا ادامه کار پروژه با مانع و مشکل روبرو نشود.

وی افزود: حفاری لازم برای اجرای پروژه صورت گرفته و برای تکمیل آب‌رسانی، ۷۵۰ شاخه لوله مورد نیاز است که تا به امروز تنها ۴۰۰ شاخه ارسال شده است.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ۳۵۰ لوله تولید شده مورد نیاز، به دلیل بدهی استان به شرکت موردنظر هنوز تحویل داده نشده و نیاز است پیگیری لازم برای پرداخت این بدهی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: متأسفانه با توجه به عدم تأمین اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های نقدی و خرید الباقی لوله‌های موردنیاز، کارگاه در آستانه توقف عملیات اجرایی و خروج بالغ‌بر ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین قرار گرفته است.

محمدبیگی از دیدار و رایزنی خود با وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تصریح کرد: مردم آبیک مدت‌ها است که منتظر تکمیل این پروژه هستند و بر همین اساس در تلاش هستیم تا با رایزنی با وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را تأمین و دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: تکمیل این پروژه نیازمند ۱ هزار میلیارد ریال است تا بتوانیم با خرید لوله‌های باقی مانده مانع توقف پروژه و تسریع در روند اجرای آن باشیم.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: امیدواریم با تأمین اعتبار لازم شاهد تکمیل و افتتاح پروژه انتقال آب به آبیک در دو ماه آینده باشیم.

گفتنی است پیش از این استاندار قزوین در دو وعده جداگانه ابتدا قول تکمیل پروژه تا خرداد ۱۴۰۰ و سپس تا پایان دولت دوازدهم را داده بود اما هنوز این وعده چندین ساله محقق نشده است.