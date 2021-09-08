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۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۴۴

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس:

تکمیل پروژه آب‌رسانی به آبیک نیازمند ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار است

تکمیل پروژه آب‌رسانی به آبیک نیازمند ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار است

قزوین – نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از نیاز پروژه آب‌رسانی به آبیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب به آبیک اظهار کرد: پروژه انتقال آب به آبیک تا به امروز حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته و در تلاش هستیم تا ادامه کار پروژه با مانع و مشکل روبرو نشود.

وی افزود: حفاری لازم برای اجرای پروژه صورت گرفته و برای تکمیل آب‌رسانی، ۷۵۰ شاخه لوله مورد نیاز است که تا به امروز تنها ۴۰۰ شاخه ارسال شده است.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ۳۵۰ لوله تولید شده مورد نیاز، به دلیل بدهی استان به شرکت موردنظر هنوز تحویل داده نشده و نیاز است پیگیری لازم برای پرداخت این بدهی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: متأسفانه با توجه به عدم تأمین اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های نقدی و خرید الباقی لوله‌های موردنیاز، کارگاه در آستانه توقف عملیات اجرایی و خروج بالغ‌بر ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین قرار گرفته است.

محمدبیگی از دیدار و رایزنی خود با وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تصریح کرد: مردم آبیک مدت‌ها است که منتظر تکمیل این پروژه هستند و بر همین اساس در تلاش هستیم تا با رایزنی با وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را تأمین و دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: تکمیل این پروژه نیازمند ۱ هزار میلیارد ریال است تا بتوانیم با خرید لوله‌های باقی مانده مانع توقف پروژه و تسریع در روند اجرای آن باشیم.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: امیدواریم با تأمین اعتبار لازم شاهد تکمیل و افتتاح پروژه انتقال آب به آبیک در دو ماه آینده باشیم.

گفتنی است پیش از این استاندار قزوین در دو وعده جداگانه ابتدا قول تکمیل پروژه تا خرداد ۱۴۰۰ و سپس تا پایان دولت دوازدهم را داده بود اما هنوز این وعده چندین ساله محقق نشده است.

کد مطلب 5299572

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