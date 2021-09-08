واردات برنج از اول مهرماه آزاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران امروز در نشست خبری در کلاب هاوس اظهار داشت: عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج ذخیره احتیاط کشور برای تعدیل قیمت برنج در بازار در زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج نه تنها به تحقق این هدف کمک نمی‌کند بلکه تبعات منفی آن آسیب‌های بیشتری به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن توان و ظرفیت بخش خصوصی که هر زمان دولت دست یاری به سوی آن دراز کرده تمام قد به میدان آمده است، تصریح کرد: هر زمان دولت به تأمین کنندگان برنج اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برنج خارجی، اشاره کرده بی‌هیچ پیش شرط و قیدی وارد میدان شده و برای تأمین نیاز کشور تلاش کرده‌اند اما در مواردی بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

توکلی ادامه داد: امروز هم به‌رغم همه کم لطفی‌هایی که در سنوات گذشته در حق واردکنندگان برنج اعمال شده و با تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌های بی‌منطق، چندباره به ایشان آسیب رسانده و موجب شده تا بخشی از سرمایه کشور در نتیجه همین بی‌تدبیری‌ها از بین برود، همچنان واردکنندگان آماده همراهی با دولت هستند.

وی با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر عرضه ۱۰۰ هزار تن برنجی که به عنوان ذخیره احتیاط وارد کشور شده برای تنظیم بازار، توضیح داد: همانطور که در اهداف تعریف شده برای واردات میزان مشخصی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی اعلام شده، این واردات برای ذخیره احتیاط و برای حفظ امنیت غذایی کشور وارد می‌شود و سخنی از استفاده از این محصول برای تنظیم بازار به میان نیامده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت باید توجه داشته باشیم در شرایط کنونی ۱۰۰ هزار تن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است و در چنین شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، جز تخریب بیشتر بازار چه دستاوردی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت فصلی واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی برنج اعمال شده است؛ مطرح کرد: اگر مقرر شده با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل قیمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعیت واردات شرکت بازرگانی داخلی برنج خارجی وارد بازار کرده و متعاقباً اقدام به واردات کند، می‌توان از طرق دیگر که آثار منفی برای کشور نداشته باشد، این مشکل را حل کرد.

راه حل های عملی برای تنظیم بازار برنج چیست؟ / کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه

توکلی با اشاره راه حل های عملی برای تنظیم بازار برنج گفت: یکی از این اقدامات کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات از ۴ ماه به ۲ ماه است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی با برنج پرمحصول داخلی ۴ تا ۵ هزار تومان است، تصریح‌کرد: با عرضه برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با قیمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداری میان قیمت برنج‌های داخلی و برنج‌های وارداتی عرضه شده به وجود آمده و تقاضا برای این نوع برنج را کاهش داده و نتیجه آن تشدید رکود بازار برنج داخلی است.

وی متذکر شد: در چنین شرایطی این انتظار در بازار به وجود می‌آید که قیمت برنج‌های تولید داخل نیز کاهش پیدا کند و این یعنی عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت تمام شده و در چنین شرایطی هدف اصلی ممنوعیت فصلی واردات که حمایت از تولید داخل بوده، زیر سوال می‌رود.

دولت قیمت‌های جهانی را تحریک می‌کند!

توکلی با اشاره به اینکه ورود شرکت بازرگانی دولتی به عرضه برنج در دوره ممنوعیت واردات ایجاد یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی است، گفت: این اقدام جز تخریب بازار در داخل و تحریک قیمت در بازارهای جهانی نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

وی گفت: توزیع این مقدار برنج با قیمت ارزان‌تر از قیمت تمام شده واردات، آسیب بزرگی به بخش خصوصی خواهد زد که برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول اولیه بازار است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اشتباه ستاد تنظیم بازار تنها به عرضه ذخیره احتیاط در بازار محدود نمی‌شود، در این خصوص توضیح داد: برای جایگزین کردن آنچه به عنوان ذخیره احتیاط وارد بازار شده باید مجدد واردات انجام بگیرد و چون در زمان ممنوعیت قرار داریم، ثبت سفارش این حجم از واردات به محض پایان دوره ممنوعیت وارد بازارهای جهانی شده و با تحریک قیمت‌ها موجب افزایش آن شده و در نهایت تجار کشورمان مجبور می‌شوند، برنج را با قیمت بالاتری خریداری کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر اینکه توقع این بود که با تغییر دولت و مدیران دولت جدید از برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های رئیس جمهور منتخب تبعیت کنند، اظهار داشت: آقای رئیسی قبل و بعد از انتخابات بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همدلی و همکاری در کشور سخن گفتند و توقع این نبود که پس از تغییر دولت اولین تصمیمات ستاد تنظیم بازار برخلاف سیاست‌های اعلامی و در مسیر تخریب بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: اگر دولت و ستاد تنظیم بازار سیاست ورود شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به حوزه تنظیم بازار را تأیید می‌کنند، چرا از بخش خصوصی که توان بالاتر و سرعت عمل بیشتری دارد برای این مهم استفاده نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه به مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت توصیه می‌کنم از سیاست‌های نادرستی که دولت قبل برای تنظیم بازار اتخاذ کرده بود، دوری کنند، چراکه نتیجه ناصواب آن سیاست‌های نادرست امروز کاملاً مشهود است، افزود: به مسئولان تنظیم بازار هشدار می‌دهیم که تصمیم اتخاذ شده اشتباهی بزرگ است و اگرچه شاید برای چند روز محدود جو روانی بازار را کنترل کند، اما تبعات منفی آن در ماه‌های پایانی سال گریبان بازار را خواهد گرفت و مداخله دولت در بازار برنج شرایط را بغرنج‌تر می‌کند.

بازار کشور تاب ۴ ماه توقف واردات برنج را ندارد

وی با اشاره به نامه‌ای که روز گذشته توسط انجمن واردکنندگان برنج ایران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در این نامه شرایط را برای ایشان تشریح و اعلام کرده‌ایم که انجمن واردکنندگان برنج ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اعضای خود که عموم واردکنندگان برنج کشور را تشکیل می‌دهند، برای تأمین و توزیع برنج مورد نیاز کشور با قیمت مناسب و کیفیت مرغوب وارد میدان شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با تأکید بر اینکه اعتقاد داریم با توجه به خشکسالی امسال و کاهش ظرفیت تولید، بازار کشور تاب ۴ ماه توقف واردات را ندارد و باید با کاهش این مدت به دو ماه از ابتدای مهرماه واردات برنج آزاد شود، گفت: امیدواریم دولت جدید با رویکردی متفاوت از گذشته اجازه دهد بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد و بازار کشور باشد و اجازه ندهد سلیقه فردی، تمایلات گروهی و منافع قومی و منطقه‌ای بر تصمیمات کلان اقتصادی کشور اثر بگذارد و در حوزه اقتصاد نیز همان نگاه که بر سیاست و امنیت کشور یعنی همه ایران سرای من است، حاکم شود.