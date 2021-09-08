علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اسامی در فضای مجازی به عنوان استانداران احتمالی گفت: در شبکه‌های اجتماعی اسامی به عنوان استاندار مطرح می‌شود، با قاطعیت به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام می‌کنم این لیست‌ها پایه و اساس نداشته و کذب است و بیشتر گمانه زنی و فضاسازی برخی جریانات سیاسی برای پیش بردن اهداف خود است.

وی افزود: جلساتی در مجمع نمایندگان استان در این خصوص برگزار شده و نشست‌هایی نیز با آیت الله دری نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در خصوص ظرفیت و پتانسیل‌های استان مرکزی صورت گرفته است ولی تاکنون به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم‌.

به گفته نظری، با توجه به درخواستی که وزارت کشور برای همکاری نمایندگان استان در معرفی گزینه‌های استاندار متناسب با شرایط استان داشت، در حال رایزنی با گزینه‌های مختلف هستیم. در همین راستا نشست‌هایی صورت گرفته است و امیدواریم ظرف روزهای آینده بتوانیم گزینه‌های پیشنهادی خود را برای استانداری استان مرکزی به وزارت کشور ارسال کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: ان شاءالله با تعامل و همفکری مسئولین، استاندار مناسب و متناسب با جایگاه استان مرکزی معرفی شود و مجدداً اعلام می‌کنم گزینه‌های معرفی شده در فضای مجازی گزینه‌های پیشنهادی و مورد نظر مجمع نمایندگان استان نیستند.

نظری در پایان خاطرنشان کرد: آقای رئیسی قبل از معرفی وزرا اعلام کردند منتخبین ایشان برای پست‌های مدیریتی از ستادهای انتخاباتی نخواهند بود و تمام گزینه‌ها برای تصدی امور بر اساس شناخت و مشاوره است.