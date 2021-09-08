افزایش میانگین قدی نوجوانان والیبال ایران در سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، با توجه به برنامه‌ریزی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ و آسیایی ۲۰۲۲ که از سوی فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون والیبال آسیا انجام گرفت، در راستای استراتژی و برنامه چهارساله والیبال ایران، محمدرضا داورزنی از سال گذشته هدایت تیم ملی نوجوانان ۲۰۲۲ را به محمد وکیلی سپرد تا روند شناسایی و استعدادیابی بازیکنان تیم ملی نوجوانان کشورمان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۱۴۰۱ از دو سال قبل از آغاز این رقابت‌ها آغاز شود.

بر این اساس رئیس فدراسیون والیبال روز گذشته در نشستی با محمد وکیلی به بررسی برنامه و گزارش امور انجام شده برای شناسائی و پرورش استعدادهای والیبال ایران در استان‌های کشور پرداخت و برنامه‌های آینده این تیم را برای افزایش شاخصه‌ها فنی انتخاب بازیکنان و اردوی‌های آماده‌سازی مورد بررسی قرار داد.

تاکید بر تسریع برنامه‌های آماده‌سازی این تیم و افزایش میانگین قدی تیم ملی نوجوانان کشورمان در سال ۲۰۲۲ از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.

بر این اساس تا کنون طرح صحت‌سنجی در ۲۵ استان کشور انجام شده است و مقرر شد در هماهنگی با هیات‌های استانی این طرح در ۶ استان باقی مانده یزد، فارس، لرستان، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در اسرع وقت برنامه ریزی و انجام شود.

ثبت‌ نام بازیکنان شایسته برای حضور در تیم نوجوانان پسر سال ۱۴۰۱ در قالب طرح صحت‌سنجی (تست‌گیری) از چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و تا هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ (پایان مهلت)، یک هزار و ۱۹۶ بازیکن برای حضور در این تیم ثبت نام کردند.