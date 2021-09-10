به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سلسله تجاوزات نظامی عربستان سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد. متجاوزان سعودی منطقه «منبه» واقع در صعده را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات توپخانه‌ای شماری از غیرنظامیان یمنی زخمی شدند. رسانه‌های عرب زبان حال تعدادی از مجروحان این حملات را وخیم گزارش کردند.

این در حالی است که پیشتر «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن سخنانی را در خصوص برقراری آتش بس در این کشور مطرح کرده بود. وی با اشاره به تلاش‌ها برای برقراری صلح در یمن گفت: دولت صنعاء از برقراری آتش بس فراگیر در یمن حمایت به عمل می‌آورد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه افزود: ما خواستار لغو هرچه سریع‌تر محاصره یمن و برقراری آتش بس فراگیر هستیم. از سوی دیگر، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله نیز چندی پیش آمریکا را به فریبکاری در یمن و تظاهر به تلاش برای تحقق صلح متهم کرد.