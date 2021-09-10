به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتحی قبل از ظهر جمعه در بازدید از شرکت‌های دانش بنیان تبریز بابیان ضرورت حمایت فکری و عملیاتی از شرکت‌های تعاونی فناور و دانش‌بنیان افزود: شرکت‌های تعاونی که مبتنی بر فعالیت و حضور مردم و اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کنند؛ تأثیر شگرفی می‌توانند در اقتصاد کشور داشته باشند.

به گفته وی در نخستین فراخوان استقرار در مرکز نوآوری و توسعه تعاون استان ،۶۰ شرک تعاونی خواستار حضور در مرکز دانش بنیان بوده‌اند که از این تعداد هم‌اکنون ۱۷ شرکت تعاونی پذیرش شده‌اند.

محسنی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید بر ضرورت بهره‌جویی از پتانسیل‌های سازمان و ادارات مختلف و همکاری مشترک آن‌ها برای حمایت از زیست‌بوم نوآوری تأکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی استان آمادگی همکاری در زمینه‌های مختلف فناوری و نوآوری در حوزه‌های مختلف علوم را دارد.