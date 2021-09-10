همکاری تشکیلات خودگردان باتل آویو برای یافتن ۶ اسیر فلسطینی فراری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «الأخبار» از همکاری تشکیلات خودگردان فلسطین با مقامات رژیم صهیونیستی برای یافتن ۶ اسیر فلسطینی فراری از زندان جلبوع خبر داد.

بر اساس این گزارش، روزنامه الاخبار به نقل از یکی از رهبران تشکیلات خودگردان فاش کرد که مسئولان ارشد این تشکیلات با همکاری با رژیم صهیونیستی برای یافتن اسرای فراری موافقت کرده اند.

روزنامه مذکور اشاره کرد که مسئولان تشکیلات خودگردان معتقدند که ملتهب شدن اوضاع در کرانه باختری به هیچ وجه به نفع آنان نیست.

گفتنی است، فرار اسرای فلسطینی واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت.

در همین ارتباط، جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که عملیات فرار اسرا از زندان، یک عملیات قهرمانانه است که ضربه‌ای بزرگ به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و سیلی محکمی به ارتش و ساختار سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

این جنبش اعلام کرد که همزمان شدن این عملیات قهرمانانه با ضربه محکمی که دشمن صهیونیستی در مرز غزه دریافت کرد، شکست و ناتوانی این رژیم را بیش از پیش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، فوزی برهوم سخنگوی حماس نیز تاکید کرد که فرار ۶ نفر از اسرا علیرغم تمامی موانع امنیتی، اقدامی شجاعانه و قهرمانه است. این پیروزی چالشی حقیقی را در برابر نهادهای امنیتی صهیونیستی قرار داد که خود را شکست‌ناپذیر می‌دانستند.

وی تاکید کرد که این پیروزی ثابت کرد که دشمن صهیونیستی علیرغم تمامی امکاناتی که در اختیار دارد، هرگز پیروز نخواهد شد. سخنگوی حماس بیان کرد که این عملیات قهرمانانه ثابت کرد که مبارزه ملت فلسطین برای آزادی حتی در داخل زندان هم ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.