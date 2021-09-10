مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت گذشته‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نمازجمعه مشهد مقدس که در حرم امام رضا (ع) برگزار شد، با بیان این‌که سخنان رهبر انقلاب خطاب به دولت سیزدهم در حقیقت راهبردهای کلیدی نظام و انقلاب است، اظهار کرد: اگر چندین نمازجمعه را به توضیح این نکات اختصاص دهیم، بازهم از عهده تفسیر و توضیح این راهبردها برنمی‌آییم.

وی، یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ انقلابی را «مدیریت انقلابی» دانست و ادامه داد: این دولت در مقام پیاده کردن فرهنگ مدیریت انقلابی در جامعه فعالیت زیادی انجام داده و حرکات و برنامه‌های آن در جهت انقلابی کردن عرصه‌های مدیریتی کشور تنظیم شده است.

مشکلات امروز کشور معلول مدیریت روزمره گذشته است

امام جمعه مشهد مقدس با بیان این‌که مدیریت روتین و روزمره مشکلات کشور را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این که یک آقای مدیر بر حسب امکانات موجود و نیروی انسانی بخواهد کشور را اداره کند، یک مدیریت روزمره و روتین است که این مدیریت برای این نظام و انقلاب مؤثر نیست.

وی، مشکلات به وجود آمده برای کشور را ناشی از این نگاه مدیریتی دانست و گفت: این‌هایی که در گذشته مدیر بودند، افراد فاسد و مردمان مغرض نبودند، می‌خواستند کشور را به‌طور طبیعی، با امکانات موجود و برنامه روزمره اداره کنند که کشور این‌طور اداره نشد و این مشکلات برای مردم به وجود آمد.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ»، دستور دادند تا فرهنگ مدیریت کشور تغییر کند، بیان کرد: مدیریت جدید باید «مدیریت جهادی» باشد یعنی روز و شب نداشته باشد، امکانات مورد نیاز را با چنگ و دندان تولید کند و با امکانات تولید شده، در عین عقلانیت و تجربه و همچنین مدیریت جدی، کشور را اداره کند.

الگوی کامل مدیریت جهادی

وی، راه‌اندازی بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی بسیج مستضعفین در مشهد را الگوی کامل مدیریت جهادی و انقلابی توصیف کرد و افزود: این بیمارستان، یک سالن سخنرانی بود که کف آن موکت و دیوارهایش مناسب یک حسینیه ساخته شده بود اما بسیجیان جامعه پزشکی خراسان رضوی به فاصله ۱۰ روز، کف سالن را تبدیل به کف بیمارستانی کرده و در و دیوار را بهداشتی کردند، صدتخت خواب جاگذاری شد و از همه مهم‌تر، تمام فضا را لوله‌کشی اکسیژن انجام دادند تا در کنار هر تخت، اکسیژن وجود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فرمان رهبری مبنی بر ریل‌گذاری و تغییر مسیر مدیریت کشور به سوی مدیریت انقلابی و جهادی، متذکر شد: شما برادران و خواهران باید به این مدیریت جهادی کمک کنید تا کسانی که می‌خواهند با این توان، این انگیزه و این فرهنگ در کشور مدیریت اجرا انجام دهند، موفق باشند.

وی اضافه کرد: از کسانی که انقلاب را قبول ندارند، این توقع وجود ندارد، اما از شما عزیزان جان داده و شهید داده‌ای که پای انقلاب ایستاده‌اید و عزت این انقلاب را تثبیت کردید، انتظار می‌رود در این مدیریت جهادی و انقلابی، به کارگزاران مردمی خود کمک کنید.