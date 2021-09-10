فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان «جلبوع» معجزه خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «خالد مشعل» رئیس حماس در خارج از فلسطین در سخنانی گفت: نبرد شمشیر قدس ما را بیش از پیش به هدف خود یعنی آزادسازی فلسطین نزدیک کرد. ما وارد مرحله آزادسازی شدیم و کمترین کاری که می‌توان انجام داد، حمایت از ملت فلسطین در غزه، کرانه باختری و قدس است.

بر اساس این گزارش، رئیس حماس در خارج از فلسطین تصریح کرد: ملت فلسطین با وجود نبود امکانات و به رغم محاصره و گرسنگی، موشک ساخته و زیر زمین انبار کرده تا عمق اراضی دشمن را با آن به لرزه درآورد.

وی افزود: اراده بر هر مانعی غالب خواهد شد و با وجود محاصره و فشارها، در غزه سلاح‌هایی ساخته شده که با پیشرفته‌ترین سلاح‌هایی که آمریکا در اختیار دشمن غاصب صهیونیستی قرار داده است، برابری می‌کند.

مشعل ادامه داد: نجات ۶ اسیر فلسطینی از زندان رژیم صهیونیستی علیرغم عدم برخورداری از هیچ ابزار و امکاناتی معجزه خداوند است. ما امروز با تونل‌ها با دشمن مبارزه می‌کنیم؛ تونل سلاح و حفظ آن، تونل موشک‌ها، تونل حمایت از مجاهدین و تونل‌های آزادی، ما نیازی به بمب اتم نداریم، چرا که خداوند ما را یاری می‌کند.