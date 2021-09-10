برخی ساختارهای اداری کشور غلط است/مشکل در نظام پولی و بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی جمعه شب در شورای اداری خراسان‌جنوبی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: کسی که بیشترین اشراف به مسائل خراسان‌جنوبی را دارد خود آیت الله رئیسی است و حتی بسیاری از روستاهای استان را می‌شناسند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: به عنوان مثال بر موضوع نیاز خراسان‌جنوبی به آب و راه و کشاورزی اشراف کامل دارند.

نصیرایی با بیان اینکه افتخارات ما به برکت ایمان و تدین مردم شکل گرفته است، ادامه‌داد: این مسئله هم در ابتدای شکل‌گیری انقلاب و هم در ادامه آن و هم در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها بسیار تأثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، مسئله فرهنگ را باید مد نظر قرار دهیم، گفت: متأسفانه به این حوزه کم توجهی شده است.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه ادامه داد: در حوزه فرهنگ نباید فقط به ساختمان و … توجه کرد و از محتوا غفلت نمود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برخی از ساختارهای اداری کشور غلط و نادرست است، اظهارکرد: این ساختارهای غلط هیچ وقت نمی‌تواند آرمان‌های اسلامی و دینی را محقق کند و اکنون نظام مالی و پولی ما مشکل دارد.

نصیرایی با اشاره به اینکه آن‌هایی که باید مالیات بدهند، از دادن مالیات فرار می‌کنند، بیان‌کرد: نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود.

وی گفت: منابع پولی و اعتباری ما بر اساس شاخص جمعیت تخصیص می‌یابد و از این جهت خراسان‌جنوبی با این معیارها به عدالت نمی‌رسد.