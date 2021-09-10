به گزارش خبرگزاری مهر، خط حزب‌الله در شماره سیصد و پنجم با عنوان "جوانان، میدان‌دار فرهنگ" به مناسبت اشاره رهبر انقلاب به موضوع فرهنگ در دیدار اخیر با هیئت دولت، اهمیت نقش‌آفرینی جوانان در این عرصه و حمایت از مجموعه‌های فرهنگی از سوی دولتمردان را بررسی کرده است.

خط حزب‌الله به مناسبت بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اولین دیدار با دولت سیزدهم که فرمودند: «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمک‌تان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسّفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را.» در اطلاع‌نگاشتی، راهکارهای افزایش امید و اعتماد مردم را مرور کرده است.

شماره این هفته‌ خط حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم مرتضی کریمی تقدیم می‌شود.