به گزارش خبرگزاری مهر، صد و دومین شماره نشریه خط حزب الله منتشر و در صفحه نخست آن به اظهارات اشتباه جان کری در خصوص جوانان ایرانی می پردازد و حضور گسترده جوانان در مراسم تشییع پیکر شهید حججی را نشانه ای بر اشتباه بودن آن اظهارات دانسته است.

گزارش هفته این شماره نشریه هم به سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران و پیام دیدار وی به ایران می پردازد.

خط حزب‌الله در این شماره با خبر ویژه‌ای از حاشیه‌نگاری میلاد عرفان‌پور، شاعر جوان و خوش‌ذوق، از حضور خود در مراسم عزاداری حسینیه‌ی امام خمینی(ره) نیز همراه بوده است. عرفان‌پوردر بخشی از مطلب خود چنین نوشته است: توفیق یار شد و یک مثنوی گفتم و همچنین روزی‌ام شد در مراسم به همراه آقای حدادیان خدمت حضرت آقا برسم. همان ابتدا که احتمال دیدار به وجود آمد فکرم مشغول این شد که چه مطلبی را خدمت ایشان عرض کنم یا چه سؤالی را مطرح کنم. البته دوستانم آقایان مطیعی، سیار و یزدانی، شب گذشته توفیق مشابهی یافته بودند و رهبر معظم انقلاب مطالب محبت‌آمیز فراوانی فرموده بودند که به گوش بنده هم رسیده بود. بالاخره فرصت دیدار فراهم شد. ابتدا از الطاف همیشگی و حمایت‌های محبت آمیز ایشان تشکر کردم و خواستم دعا کنند لیاقت این عنایات را داشته باشیم. ایشان فرمودند امید من به شما جوان‌ها است. جوان‌های نسل شما امثال حجحی‌ها امید من هستند برای آینده.