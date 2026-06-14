اشتغال ۴ هزار نفر با اجرای کشت و صنعت ماهان در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در جشنواره شکرانه برداشت گندم در یاسوج، بخش کشاورزی را یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و پیشران توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: کشاورزان و فعالان این حوزه در سخت‌ترین شرایط کشور نقش مؤثری در تأمین نیازهای اساسی مردم ایفا کرده‌اند.

وی با تبریک هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداران، تولیدکنندگان و مدیران این بخش افزود: امنیت غذایی امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی است و تحقق آن نیازمند افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع و حمایت مستمر از تولیدکنندگان است.

کشاورزی محور توسعه پایدار استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان اظهار کرد: وجود اقلیم متنوع، منابع غنی آب و خاک و سهم ۱۰ درصدی استان از منابع آبی کشور، زمینه مناسبی برای توسعه پایدار مبتنی بر کشاورزی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریت استان به کشاورزی فراتر از تولید صرف است، تصریح کرد: توسعه زنجیره‌های ارزش، تکمیل حلقه‌های تولید تا بازار، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه گلخانه‌ها و اجرای روش‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین برنامه‌های استان در این حوزه است.

کاهش خام‌فروشی و توسعه صنایع تبدیلی

رحمانی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی افزود: کاهش خام‌فروشی، توسعه فرآوری محصولات و حرکت به سمت صادرات‌محوری از اولویت‌های جدی استان است و در این مسیر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه باغات در اراضی شیبدار و اجرای طرح‌های جنگل‌داری اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفته تا ظرفیت‌های مغفول بخش کشاورزی فعال شود.

بهره‌برداری از پروژه‌های مهم کشاورزی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی دستاوردهای دولت در این بخش گفت: بزرگ‌ترین کشتارگاه مرغ استان با سرمایه‌گذاری اولیه ۳۵۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده که ظرفیت کشتار شش هزار قطعه مرغ در ساعت را دارد و نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید مرغ ایفا می‌کند.

وی همچنین از افزایش تولید آبزیان استان خبر داد و افزود: تولید آبزیان از ۲۵ هزار تن به ۲۹ هزار تن رسیده و تعداد واحدهای آبزی‌پروری نیز از ۲۸۰ واحد به ۳۰۷ واحد افزایش یافته است.

ایجاد ۴ هزار شغل در طرح کشت و صنعت ماهان

رحمانی از آغاز اجرای بزرگ‌ترین طرح کشاورزی استان در گچساران خبر داد و گفت: فاز نخست کشت و صنعت ماهان در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۱۷ هکتار آغاز شده و فاز دوم آن نیز در یک هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌برداری کامل از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم حدود چهار هزار نفر فراهم می‌شود و یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحول‌آفرین بخش کشاورزی استان به ثمر خواهد نشست.

رشد اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های آب و خاک

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای ۵۷ پروژه عمرانی در حوزه آب و خاک اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل سامانه‌های نوین آبیاری، کانال‌های انتقال آب، جاده‌های دسترسی به مزارع و بهسازی قنوات بوده که با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی از افزایش اعتبارات ملی این حوزه نیز خبر داد و گفت: اعتبارات آب و خاک استان رشد قابل توجهی داشته و روند جذب منابع برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی ادامه خواهد داشت.

صدور اسناد کشاورزی و توسعه انرژی خورشیدی

رحمانی با اشاره به ساماندهی اراضی کشاورزی بیان کرد: در کمتر از یک سال گذشته بیش از یک هزار و ۷۵۰ سند مالکیت برای کشاورزان صادر شده و بیش از دو هزار هکتار از اراضی نیز رفع تداخل شده است.

وی همچنین از فراهم شدن زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی واگذار شده خبر داد و افزود: تاکنون زمین مورد نیاز برای تولید ۶۰ مگاوات برق خورشیدی تأمین شده و مقدمات اجرای بیش از ۶۰۰ مگاوات دیگر نیز فراهم شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان شدن کشاورزی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی چهار برابر شده است، گفت: تقویت این صندوق و افزایش منابع مالی آن می‌تواند به تأمین نقدینگی مورد نیاز بهره‌برداران کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: آینده کشاورزی استان در گرو دانش‌بنیان شدن تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش صادرات است و مدیریت استان برای تحقق این اهداف از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد.