نصب و راه اندازی کفپوش هوشمند تعاملی در ۱۰ دانشگاه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، از نصب و راه اندازی ده دستگاه کفپوش هوشمند تعاملی در ۱۰ دانشگاه کشورخبر داد.

وی با بیان اینکه با این کفپوش هوشمند، امکان انجام حرکات جذاب و نوآورانه برای دانشجویان فراهم می شود، عنوان کرد: استفاده از این دستگاه می تواند فضایی نو و رویکرد جدیدی را در بحث فعالیت های ورزشی در دانشگاه ها و مراکز ورزشی بوجود بیاورد.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با بیان اینکه تاکنون دستگاه کفپوش هوشمند تعاملی در مرکز کمیته ملی المپیک و یک مرکز خرید نصب و راه اندازی شده است افزود: با حمایت های صورت گرفته از سوی سازمان امور دانشجویان، این دستگاه به زودی در ۱۰ دانشگاه کشور نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با نوآوری های ایجاد شده در این محصول فناورانه حوزه ورزش، شاهد تنوع فعالیت های ورزشی در دانشگاه ها و مراکز ورزشی و استقبال گسترده دانشجویان و ورزشکاران باشیم.